BMW 8-Series Coupe можно будет обновить с помощью смартфона

Долгожданный BMW 8-Series Coupe наконец-то готов поделиться всеми своими преимуществами и новыми технологиями.

Помимо впечатляющего и запоминающегося внешнего вида, роскошное купе 8-Series получает два варианта оснащения и уникальную возможность нового программного обеспечения ConnectedDrive, подробно описанную в прикрепленном видео.

Для владельцев автомобиля от баварской корпорации предоставляется целый ряд функций, доступный через смартфон. Если у клиента BMW гаджет поддерживает технологию NFC (Near Field Communication — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия), он может разместить свой телефон рядом с дверной ручкой, чтобы получить доступ к машине. Это не самый важный момент в ConnectedDrive, поскольку, при выходе обновленного программного обеспечения, с помощью мобильного устройства можно будет загрузить доступную версию, после чего провести установку. В общем подобные действия не должны занять более двадцати минут.

Напоминаем, в прошлом месяце глава отдела цифровых технологий BMW Group Дитер Мэй сказал: «Мы все еще работаем над нашей стратегией. Мы решаем, какие части программного обеспечения могут быть обновлены по воздуху и как — дома, используя локальную сеть или используя SIM-карту, встроенную в автомобиль».