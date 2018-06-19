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В США продадут Dodge Charger с 1650-сильным мотором от катера
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В США продадут Dodge Charger с 1650-сильным мотором от катера 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
На портале James Edition появилось объявление о продаже рестомода на базе Dodge Charger 1970 года выпуска, оснащенного двигателем от скоростного гоночного катера. Автомобиль продается в калифорнийском Чартворсе дилерским центром Fusion Luxury Motors, который намерен сообщить стоимость машины только при личном запросе.
Рестомод построен фирмой SpeedKore в 2015 году. Автомобиль получил углепластиковые кузовные панели и девятилитровый битурбо двигатель V8 компании Mercury Marine, который развивает 1650 лошадиных сил. Для того чтобы появилась возможность разместить агрегат в моторном отсеке, тюнерам пришлось серьезно модифицировать шасси.
Многие детали были изготовлены специально для этого проекта. Например, решетка радиатора сделана из цельного 1,8-метрового куска алюминия, а рычаг шестиступенчатой механической коробки передач Tremec — из карбона.
Автомобиль выставлялся в 2015 году на тюнинг-шоу SEMA. Машина снималась в «Форсаже» и YouTube-шоу Джея Лено. Кроме того, про нее вышло более ста публикаций в американской автомобильной прессе, включая издания Car & Driver и Road & Trаck.
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