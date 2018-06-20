Официально: линейка MG пополнится кроссовером HS

Первым рынком для «паркетника» станет Китай — в этой стране продажи модели стартуют в четвертом квартале 2018 года.

На данный момент в линейке MG две модели сегмента SUV — GS и ZS. Накануне в Сеть выложили фотографии третьего товарного кросса марки — снимки появились в базе министерства промышленности Китая. Дизайн нового кроссовера выполнен по мотивам концепта X-motion, дебютировавшего в апреле этого года в Пекине. Ожидалось, что полноценная презентация серийной модели состоится сегодня, 20 июня, но MG лишь назвала имя новинки и распространила пару официальных эскизов.

Итак, «паркетник» поступит в продажу под индексом HS, на китайский рынок он должен выйти в четвертом квартале текущего года, а в 2019-м модель, вероятно, доберется до Великобритании. Напомним, несколько лет назад бренд MG приобрела «поднебесная» компания SAIC, поэтому Китай для марки в приоритете.

О «начинке» HS производитель умолчал. Предполагалось, что кроссовер построят на базе рамного внедорожника Roewe RX8, который является «родственником» модели Maxus D90 (марки Roewe и Maxus также принадлежат концерну SAIC). Однако китайский СМИ полагают, что «донором» для нового SUV стал «паркетник» Roewe RX5. «Эр-икс-пятый», в свою очередь, базируется на той же платформе с многорычажной задней подвеской, что и MG GS.

Судя по документам, опубликованным министерством промышленности , «поднебесные» медиа правы: по крайней мере моторы MG HS достались от RX5. Так, на первом этапе в Поднебесной новый кроссовер можно будет купить с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 (модель 15E4E) и 2.0 (20L4E) мощностью 169 и 231 л.с. соответственно. При этом отдача полуторалитрового движка идентична RX5, а вот двухлитровый мотор у модели Roewe выдает 220 л.с. Кросс Roewe RX5 с базовым двигателем доступен с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым преселективным «роботом», такие машины предлагаются только с передним приводом. «Эр-икс-пятому» с мотором 2.0 положен шестиступенчатый «робот», у модели с этим двигателем есть версия с трансмиссией с многодисковой муфтой подключения задней оси.

В 2019-м MG HS обзаведется гибридной и полностью электрической версиями.

Длина кроссовера MG равна 4 574 мм, что на 29 мм больше, чем у Roewe RX5, ширина — 1 876 мм (+21 мм по сравнению с RX5), высота — 1 664 мм (-55 мм), колесная база — 2 720 мм (+20 мм).

Скорее всего, MG HS станет самым дорогим кроссом в линейке бренда. Пока же роль флагманского SUV марки выполняет GS, который в Китае обойдется минимум в 98 800 юаней (около 978 000 рублей по актуальному курсу). Кроссовер Roewe RX5 стоит от 99 800 юаней (примерно 988 000 рублей).

По материалам: www.kolesa.ru