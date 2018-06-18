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Audi AG назначила временного гендиректора
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Audi AG назначила временного гендиректора 

Rambler News Service 18 июня 2018
Директор по продажам Audi Брам Шот станет временно исполнять обязанности генерального директора компании вместо Руперта Штадлера, который арестован в понедельник по делу о мошенничестве после дизельного скандала, пишет издание Suddeutsche Zeitung.
Новый руководитель Audi работает в автокомпании с 2011 года. Он является членом директоров Audi. Ранее он работал в Daimler AG.
Набсовет Audi должен утвердить кандидатуру Шота на заседании в понедельник. Гендиректор Audi Руперт Штадлер 18 июня был задержан, а позднее арестован по делу о занижении данных о выхлопах у автомобилей Audi с дизельными двигателями.
Штадлеру и его коллеге 30 мая предъявили обвинения в мошенничестве и лжесвидетельствовании. Следствие подозревает, что автомобили Audi оснащали программным обеспечением, которое позволяло занижать содержание вредных веществ в выхлопах.
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