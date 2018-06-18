Audi AG назначила временного гендиректора

Директор по продажам Audi Брам Шот станет временно исполнять обязанности генерального директора компании вместо Руперта Штадлера , который арестован в понедельник по делу о мошенничестве после дизельного скандала, пишет издание Suddeutsche Zeitung.

Новый руководитель Audi работает в автокомпании с 2011 года. Он является членом директоров Audi. Ранее он работал в Daimler AG.

Набсовет Audi должен утвердить кандидатуру Шота на заседании в понедельник. Гендиректор Audi Руперт Штадлер 18 июня был задержан, а позднее арестован по делу о занижении данных о выхлопах у автомобилей Audi с дизельными двигателями.

Штадлеру и его коллеге 30 мая предъявили обвинения в мошенничестве и лжесвидетельствовании. Следствие подозревает, что автомобили Audi оснащали программным обеспечением, которое позволяло занижать содержание вредных веществ в выхлопах.