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Ford Focus получил пакет экстерьера Black Pack
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Ford Focus получил пакет экстерьера Black Pack 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Сегодня стало известно о том, что у официальных российских дилеров компании Ford можно приобрести новый персонализационный пакет для модели Focus по цене от двадцати вплоть до тридцати тысяч рублей. Пакет обновлений получил название Black Pack.
Напомним, что ранее компания уже выпускала пакет обновлений, изюминкой которого было черно-белое оформление. Он пользовался большой популярностью среди владельцев машин. Очевидно, именно поэтому компания решила предложить своим клиентам новое решение, оформленное уже в чёрном цвете.
В новую спецверсию входит крыша, корпуса боковых зеркал, а также шестнадцатидюймовые колёсные диски. Все эти детали будут окрашены в черный цвет. Благодаря новому пакету опций пользователь сможет улучшить экстерьер своего автомобиля и обеспечить для него наиболее контрастное колористическое сочетание.
Отменим, что в стране до сих пор актуальна спецверсия White and Black. За неё покупателю придётся отдать как минимум девятьсот три тысячи рублей.
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