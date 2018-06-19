Ещё
Ford Focus получил в России пакет доработок Black Pack
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford Focus получил в России пакет доработок Black Pack 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Ford представила в России пакет персонализации для модели Focus — Black Pack, разработанный с учётом успеха особой чёрно-белой серии White & Black. Благодаря новинке появилась ещё одна возможность придать автомобилю больше индивидуальности и современного стиля.
Новый заводской пакет Black Pack включает крышу, корпуса боковых зеркал и легкосплавные 16-дюймовые диски чёрного цвета. Всё это может сочетаться со специально подобранными цветами кузова Moondust Silver (светло-серебристый), Candy Red (насыщенный красный) и Frozen White (белый).
Пакет Black Pack будет доступен седанам и хетчбэкам Ford Focus в комплектациях Titanium и Special Edition. Последняя появилась в рамках обновления модели и включает кондиционер, аудиосистему с 6 динамиками, мультимедиа систему SYNC с Bluetooth и голосовым управлением, передние и задние электростеклоподъёмники, противотуманные фары и подогрев передних сидений, 125-сильный двигатель 1,6-литровый двигатель с 5-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой АКП.
Стоимость пакета персонализации Black Pack для Ford Focus в комплектации Special Edition составляет 30 000 рублей, для Ford Focus Titanium — 20 000 рублей. Минимальная стоимость самого автомобиля в данных комплектациях — от 833 000 рублей и от 923 000 рублей, соответственно.
За рулем Кубань: последние новости
Компания Panoz изобрела самовосстанавливающуюся краску для своих автомобилей Внедорожники УАЗ Патриот получат новый двигатель и автоматическую коробку передач Хэтчбек Audi A1 нового поколения рассекретили до премьеры
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Давай дубаснем»: как стритрейсеры сбили пенсионерку74
Первая смерть на Крымском мосту304
К чему может привести падение цен на бензин4
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением296
На дорогах в Тольятти заметили новую LADA Granta FL
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение