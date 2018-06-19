Ford Focus получил в России пакет доработок Black Pack

Компания Ford представила в России пакет персонализации для модели Focus — Black Pack, разработанный с учётом успеха особой чёрно-белой серии White & Black. Благодаря новинке появилась ещё одна возможность придать автомобилю больше индивидуальности и современного стиля.

Новый заводской пакет Black Pack включает крышу, корпуса боковых зеркал и легкосплавные 16-дюймовые диски чёрного цвета. Всё это может сочетаться со специально подобранными цветами кузова Moondust Silver (светло-серебристый), Candy Red (насыщенный красный) и Frozen White (белый).

Пакет Black Pack будет доступен седанам и хетчбэкам Ford Focus в комплектациях Titanium и Special Edition. Последняя появилась в рамках обновления модели и включает кондиционер, аудиосистему с 6 динамиками, мультимедиа систему SYNC с Bluetooth и голосовым управлением, передние и задние электростеклоподъёмники, противотуманные фары и подогрев передних сидений, 125-сильный двигатель 1,6-литровый двигатель с 5-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой АКП.

Стоимость пакета персонализации Black Pack для Ford Focus в комплектации Special Edition составляет 30 000 рублей, для Ford Focus Titanium — 20 000 рублей. Минимальная стоимость самого автомобиля в данных комплектациях — от 833 000 рублей и от 923 000 рублей, соответственно.