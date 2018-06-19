Volkswagen T7 Caravelle замечен во время испытаний

Конечно, тестируемое транспортное средство очень далеко от производственного варианта. Это скорее нынешнее поколение, внутри которого располагается новое оснащение.

По текущим сообщения, Volkswagen T7 Caravelle/Transporter 2020 модельного года должен использовать платформу MQB, позволяющую значительно снизить общую массу, а также предоставить лучшую безопасность и более эффективные силовые агрегаты. Пока непонятно почему производитель решил сосредоточиться на пассажирской версии Caravelle, оснащенной дизельным двигателем, учитывая стремительное снижение спроса на модели, дополненные аналогичными агрегатами. В любом случае дизельный Caravelle будет предлагаться и станет в ряд с гибридной и плагин-гибридной версиями, дополненными 48-вольтовой системой. Также в некоторых отчетах указывается, что новое поколение может получить полностью электрический вариант, который реализовать не так уже сложно, учитывая недавно анонсированный микроавтобус с нулевым уровнем выбросов.

На данный момент разработка Volkswagen T7 Caravelle/Transporter находится на ранних стадиях, поэтому предсказать новый дизайн невозможно. Ожидается, что до конца следующего года компания представит автомобиль и запустит его продажи в начале 2020 года.