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Volkswagen T7 Caravelle замечен во время испытаний
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Volkswagen T7 Caravelle замечен во время испытаний 

Auto.Today 56 минут назад
Фото: Auto.Today
Конечно, тестируемое транспортное средство очень далеко от производственного варианта. Это скорее нынешнее поколение, внутри которого располагается новое оснащение.
По текущим сообщения, Volkswagen T7 Caravelle/Transporter 2020 модельного года должен использовать платформу MQB, позволяющую значительно снизить общую массу, а также предоставить лучшую безопасность и более эффективные силовые агрегаты. Пока непонятно почему производитель решил сосредоточиться на пассажирской версии Caravelle, оснащенной дизельным двигателем, учитывая стремительное снижение спроса на модели, дополненные аналогичными агрегатами. В любом случае дизельный Caravelle будет предлагаться и станет в ряд с гибридной и плагин-гибридной версиями, дополненными 48-вольтовой системой. Также в некоторых отчетах указывается, что новое поколение может получить полностью электрический вариант, который реализовать не так уже сложно, учитывая недавно анонсированный микроавтобус с нулевым уровнем выбросов.
На данный момент разработка Volkswagen T7 Caravelle/Transporter находится на ранних стадиях, поэтому предсказать новый дизайн невозможно. Ожидается, что до конца следующего года компания представит автомобиль и запустит его продажи в начале 2020 года.
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