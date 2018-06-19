Две модели Peugeot уходят из России. Одна из них — временно

Российский рынок покидают хэтчбек Peugeot 308 и седан Peugeot 508 . Последняя модель вернется в РФ в новом поколении в следующем году.

Хэтч и седан уже исчезли с официального российского сайта марки. В местном офисе концерна PSA порталу «Карельские Вести» подтвердили, что продажи Peugeot 308 и Peugeot 508 в РФ завершаются. При этом в компании отметили, что уход седана связан с окончанием производства модели первой генерации. Второй Peugeot 508, который со сменой поколений из «четырехдверки» превратился в лифтбек, у нас должен появиться в следующем году.

Спрос на Peugeot 308 и Peugeot 508 и до кризиса в РФ был небольшим, а после первого обвала рубля (в 2014-м) рухнули и продажи этих моделей. Так, в докризисном 2013-м в России было продано 1 485 хэтчей (первого поколения) и 808 седанов Пежо. В 2014-м объем продаж 308-го составил 654 единицы (и прежней, и новой генерации; хэтч второго поколения в РФ дебютировал осенью того же года), в 2015-м — 308 штук, в 2016-м — 41 экземпляр, в 2017-м — 31 единицу. Продажи седана Peugeot 508 в РФ: в 2014-м — 448 штук, в 2015-м — 148 единиц, в 2016-м — 24 экземпляра, в 2017-м — 9 единиц.

По итогам января-мая 2018-го Peugeot 308 обрел в России 15 хозяев, Peugeot 508 за этот период разошелся тиражом в 60 экземпляров.

Напомним, осенью прошлого года в РФ стартовали продажи рестайлингового Peugeot 308 актуального поколения. Хэтчбек обзавелся модернизированными капотом, оптикой и решеткой радиатора, также был расширен список оборудования. У нас обновленный 308-й был представлен с бензиновым турбомотором 1.6 THP (135 или 150 л.с.) и шестиступенчатым «автоматом» по цене от 1 399 000 рублей.

Седан Peugeot 508 в России в последнее время был доступен с двигателем 1.6 THP (150 л.с.) и дизелем 2.0 HDi (180 л.с.), также только с 6АКП. Рекомендованная производителем цена «четырехдверки» начиналась с отметки в 1 890 000 рублей.

Между тем на сайтах некоторых российских дилеров обе модели еще присутствуют.

Ранее компания Peugeot рассекретила новый 508-й в кузове «универсал». Впрочем, прежний «сарай» у нас не продавали, так что и Peugeot 508 SW нового поколения до РФ вряд ли доберется.

По материалам: www.kolesa.ru