В России прекращены продажи двух моделей Peugeot

Французский производитель сокращает модельный ряд на российском рынке.

В стране завершаются продажи Peugeot 308 и Peugeot 508 . Эту информацию порталу "Колеса.ру" подтвердили в представительстве компании. При этом 508-й вернется в Россию уже в следующем году, в обличие лифтбэка.

Что же касается 308-го, то спрос на эту модель сокращался с 2014 года. Тогда было продано 654 экземпляров, в 2015-м спрос рухнул до 308 штук, а в 2016-м дилеры реализовали всего 41 экземпляр Peugeot 308. В прошлом году продажи модели составили 31 автомобиль, а за первые пять месяцев текущего года — 15 штук.

Снижение спроса во много оправдывается ценой модели: обновленный Peugeot 308, который появился осенью прошлого года, оценивается в 1 399 000 рублей. За эту сумму можно приобрести автомобиль в базовой комплектации с бензиновым турбодвигателем объемом 1,6 литра мощностью 135 л.с. и «автоматом». Также доступна более мощная версия со 150-сильным мотором.

Peugeot 508 стоит от 1 890 000 рублей. На рынке доступен седан с бензиновым 1.6 THP мощностью 150 л.с. и дизелем 2.0 HDi, отдача которого составляет 180 «сил».

Сообщается, что некоторый запас автомобилей еще имеется у дилеров, однако с официального сайта Peugeot обе модели уже пропали.