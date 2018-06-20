Ещё
Компания Lego выпустит автомобиль Джеймса Бонда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компания Lego выпустит автомобиль Джеймса Бонда 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Об этом сообщает короткий видеотизер, размещённый на Facebook британской маркой Aston Martin. Правда какой именно «Астон» станет конструктором и когда он появится в продаже пока неизвестно.
В ролике показана переписка в Твиттере между Lego и Aston Martin, в которой производитель конструкторов предлагает выпустить машину для Агента 007 и спрашивают у автопроизводителя, есть ли у него какие-либо идеи. На что «Астон» отвечает, что идей много.
Самым известным Aston Martin Джеймса Бонда бесспорно является модель DB5 из фильма «Голдфингер». Также у этого купе есть короткие моменты в картинах «Золотой Глаз», «Завтра не умрёт никогда», «Скайфолл» и «Спектр».
Если же рассматривать более современные варианты, то это специальный Aston Martin DB10 из «Спектра», которых было выпущено всего 10 штук — восемь для трюков в кино и два шоу-кара. Либо V12 Vanquish из картины" Умри, но не сейчас", или DBS из «Казино „Рояль“ и „Квантума милосердия“.
За рулем Кубань: последние новости
Хэтчбек Audi A1 нового поколения рассекретили до премьеры В Калуге будут выпускать топовые версии микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller Компания Panoz изобрела самовосстанавливающуюся краску для своих автомобилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФАС проверила цены на бензин и утешила россиян103
Первая смерть на Крымском мосту304
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением297
«Давай дубаснем»: как стритрейсеры сбили пенсионерку94
К чему может привести падение цен на бензин8
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение