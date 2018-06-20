Компания Lego выпустит автомобиль Джеймса Бонда

Об этом сообщает короткий видеотизер, размещённый на Facebook британской маркой Aston Martin . Правда какой именно «Астон» станет конструктором и когда он появится в продаже пока неизвестно.

В ролике показана переписка в Твиттере между Lego и Aston Martin, в которой производитель конструкторов предлагает выпустить машину для Агента 007 и спрашивают у автопроизводителя, есть ли у него какие-либо идеи. На что «Астон» отвечает, что идей много.

Самым известным Aston Martin Джеймса Бонда бесспорно является модель DB5 из фильма «Голдфингер». Также у этого купе есть короткие моменты в картинах «Золотой Глаз», «Завтра не умрёт никогда», «Скайфолл» и «Спектр».

Если же рассматривать более современные варианты, то это специальный Aston Martin DB10 из «Спектра», которых было выпущено всего 10 штук — восемь для трюков в кино и два шоу-кара. Либо V12 Vanquish из картины" Умри, но не сейчас", или DBS из «Казино „Рояль“ и „Квантума милосердия“.