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В Воронеже назвали лучшее авто для парковки и скорости
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В Воронеже назвали лучшее авто для парковки и скорости 

Car.ru 13 минут назад
Фото: Car.ru
Жители Воронежа сфотографировал на дорогах города родстер Smart, который признали оптимальным вариантом для паркинга и скорости.
Воронежцы посчитали модель достаточно быстрой и маневренной, имеющей основное положительное качество — компактность, что очень удобно для парковки в городских условиях.
Местные жители признаются, что на таком авто не стыдно и девушку прокатить и показать любителям быстрой езды, «кто тут главный гонщик».
Воронежцы отмечают, что на такой компактной модели можно проскочить «в любую щель» и произвести сильное впечатление на окружающих.
Для справки, модель родстера Smart относится к классу малогабаритных, и выпускаются одноименной компанией, принадлежащей всемирно известному концерну Daimler AG.
Эта модель оснащена задним приводом и расположением мотора в задней части, что приближает Smart Roadster к классу спорткаров.
Базовая комплектация родстера включает 0,698-литровый мотор силой 61 лошадиных сил.
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