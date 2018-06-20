В Воронеже назвали лучшее авто для парковки и скорости

Жители Воронежа сфотографировал на дорогах города родстер Smart, который признали оптимальным вариантом для паркинга и скорости.

Воронежцы посчитали модель достаточно быстрой и маневренной, имеющей основное положительное качество — компактность, что очень удобно для парковки в городских условиях.

Местные жители признаются, что на таком авто не стыдно и девушку прокатить и показать любителям быстрой езды, «кто тут главный гонщик».

Воронежцы отмечают, что на такой компактной модели можно проскочить «в любую щель» и произвести сильное впечатление на окружающих.

Для справки, модель родстера Smart относится к классу малогабаритных, и выпускаются одноименной компанией, принадлежащей всемирно известному концерну Daimler AG.

Эта модель оснащена задним приводом и расположением мотора в задней части, что приближает Smart Roadster к классу спорткаров.

Базовая комплектация родстера включает 0,698-литровый мотор силой 61 лошадиных сил.