Обновлённый компактвэн Chevrolet Spin показался на официальных фото

Рестайлинговая версия соплатформенного седану Cobalt вэна дебютирует до конца текущего года.

Модель Spin выпускают с 2012 года, она предназначена в первую очередь для Южной Америки. Компактвэн построен на той же платформе, что и хорошо знакомый россиянам седан Chevrolet Cobalt. Производство и Spin, и «четырехдверки» налажено в Бразилии. В начале 2018-го в Сеть выложили фото с тестов рестайлингового вэна, позже появилась информация о том, что модель представят в мае. Однако весной премьера так и не состоялась. Впрочем, в Chevrolet обещают раскрыть модернизированный Spin до конца текущего года. Пока же бразильское подразделение марки распространило пару тизеров компактвэна.

Как и предполагалось, дизайн передней части Spin выполнили в стиле посвежевшего Кобальта (седан обновился в конце 2015-го): вэн получил похожие фары и радиаторную решетку. В салоне — новые рулевое колесо и «приборка». Также в компании заявили, что в отделке интерьера теперь применяются более качественные материалы. Кроме того, у обновленного Spin будет «беспрецедентный второй ряд раздвижных сидений» (вэн доступен в пяти— и семиместной версиях), правда, в компании не уточнили, что имеется в виду под этим определением.

Отметим, у нынешнего Spin есть кросс-версия Activ, которая отличается наличием неокрашенного пластикового обвеса. Вероятно, такой вариант останется в линейке обновленной модели.

По предварительным данным, мотор у компактвэна будет прежним. Сегодня Chevrolet Spin доступен в Бразилии с четырехцилиндровым двигателем 1.8, работающим как на бензине, так и на этаноле (таким же оснащается и бразильский Cobalt). В первом случае мощность мотора составляет 106 л.с., во втором — 111 л.с. Двигатель комплектуется шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод и у стандартного Spin, и у Spin Activ — только передний.

Цена дореформенного компактвэна начинается с отметки в 62 350 реалов, что в пересчете на наши деньги составляет около 1 066 000 рублей по актуальному курсу. Кстати, Spin расходится лучше соплатформенного Cobalt: в 2017-м в Бразилии было реализовано 24 713 вэнов, тогда как объем продаж «четырехдверки» составил 22 949 единиц.

В России Spin не представлен, а вот Кобальт у нас продают, но в дореформенном виде и под другим брендом — Ravon (марка пришла на смену Uz-Daewoo). К нам седаны поставляют из Узбекистана. Как ранее сообщал портал «Карельские Вести», в августе этого года Ravon планирует показать рестайлинговую «четырехдверку» — ее премьера состоится в рамках Московского автосалона.

По материалам: www.kolesa.ru