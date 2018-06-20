GM усовершенствовала Humvee NXT 360

Компания General Motors показала усовершенствованный Humvee NXT 360

Популярный американский внедорожник Humvee NXT 360 получил ряд преобразований, после чего его экстерьер стал более современным, но с узнаваемыми характерными чертами.

Технической части модернизация коснулась более глубоко. Инженеры заменили трансмиссию и теперь за счет добавленной электроники старый 6,5-литровый турбоагрегат генерирует на 70 л.с. больше, достигнув производительности в 250 «лошадок».

Также увеличился крутящий момент, который теперь достигает 624 Нм. Силовая установка работает в тандеме с 6-ступенчатой КПП.

Модернизация подвески, расширение колесных арок и оснащение колес более широкой резиной, позитивно сказалось на преодолении сложных участков дорог, которые в прежней версии Humvee NXT 360 были недоступны.

Дебют модернизированного варианта внедорожника Humvee NXT 360 состоялся в Париже в рамках всемирного автомероприятия.

Напомним, что модель Humvee впервые увидела свет в 1984 году и по сей день особых преобразований не претерпевала.