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GM усовершенствовала Humvee NXT 360
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Компания General Motors показала усовершенствованный Humvee NXT 360 

Car.ru 30 минут назад
Фото: Car.ru
Популярный американский внедорожник Humvee NXT 360 получил ряд преобразований, после чего его экстерьер стал более современным, но с узнаваемыми характерными чертами.
Технической части модернизация коснулась более глубоко. Инженеры заменили трансмиссию и теперь за счет добавленной электроники старый 6,5-литровый турбоагрегат генерирует на 70 л.с. больше, достигнув производительности в 250 «лошадок».
Также увеличился крутящий момент, который теперь достигает 624 Нм. Силовая установка работает в тандеме с 6-ступенчатой КПП.
Модернизация подвески, расширение колесных арок и оснащение колес более широкой резиной, позитивно сказалось на преодолении сложных участков дорог, которые в прежней версии Humvee NXT 360 были недоступны.
Дебют модернизированного варианта внедорожника Humvee NXT 360 состоялся в Париже в рамках всемирного автомероприятия.
Напомним, что модель Humvee впервые увидела свет в 1984 году и по сей день особых преобразований не претерпевала.
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