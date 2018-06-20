Mercedes-Benz тестирует электрический кроссовер EQC

В продаже электромобиль от компании Mercedes-Benz появится не раньше 2020 года, но автопроизводитель уже готов рассказать некоторые подробности.

Сейчас модель проходит испытания на юге Испании, где температура поднимается до +50 по Цельсию. Таким образом, испытатели намерены проверить, как поведут себя аккумуляторы в жаре, ведь на холоде они быстро растрачивают свой заряд.

Помимо тестирования батарей специалисты Mercedes-Benz проверят функционал климат-системы и защищенность салона и других составляющих машины от мелкой дорожной пыли, которая в большом количестве присутствует на испанских сельских дорогах.

Напомним, что первый раз концепция электро-кросса Mercedes-Benz EQC была показана на автомероприятии в Париже в 2016 году.

Тогда прототип получил по одному силовому агрегату на ось, которые в целом выдали 408 л.с.

По словам производителя электрокар способен разгоняться до 100 км/ч меньше чем за 5 секунд. Комплект 70-кВтных батарей способны держать заряд на расстоянии 500 километров.