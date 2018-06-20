Ещё
Mercedes-Benz тестирует электрический кроссовер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz тестирует электрический кроссовер EQC 

Car.ru 5 часов назад
Фото: car.ru
В продаже электромобиль от компании Mercedes-Benz появится не раньше 2020 года, но автопроизводитель уже готов рассказать некоторые подробности.
Сейчас модель проходит испытания на юге Испании, где температура поднимается до +50 по Цельсию. Таким образом, испытатели намерены проверить, как поведут себя аккумуляторы в жаре, ведь на холоде они быстро растрачивают свой заряд.
Помимо тестирования батарей специалисты Mercedes-Benz проверят функционал климат-системы и защищенность салона и других составляющих машины от мелкой дорожной пыли, которая в большом количестве присутствует на испанских сельских дорогах.
Напомним, что первый раз концепция электро-кросса Mercedes-Benz EQC была показана на автомероприятии в Париже в 2016 году.
Тогда прототип получил по одному силовому агрегату на ось, которые в целом выдали 408 л.с.
По словам производителя электрокар способен разгоняться до 100 км/ч меньше чем за 5 секунд. Комплект 70-кВтных батарей способны держать заряд на расстоянии 500 километров.
Car.ru: последние новости
Компания General Motors показала усовершенствованный Humvee NXT 360 В Сеть попали фото Volkswagen Passat нового поколения Компания Panoz создали самовосстанавливающуюся краску, которая будет удалять царапины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Как двухлитровая «четверка» везет исполинский Volkswagen?1
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением300
Ford и Volkswagen готовят стратегический альянс
Новые автомобили Subaru резко подорожали
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение