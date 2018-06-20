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Рейтинг легковушек по средневзешенным ценам в мае
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Рейтинг легковушек по средневзешенным ценам в мае 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Рейтинг легковушек по средневзешенным ценам в мае Эксперты «Автостат Инфо» провели исследование на авторынке России в мае этого года и составили рейтинг моделей по их средневзвешенных ценам в прошлом месяце.
В этом списке лидирует Rolls-Royce Phantom. В мае в России было продано два таких автомобиля, средневзвешенная цена на эту модель составила 50 260 000 рублей. Второе место в рейтинге у Rolls-Royce Ghost — 23 900 000 рублей. В мае этого года в России было продано три таких машины. Средневзвешенная цена на Rolls-Royce Wraith составила в мае 23 400 000 рублей (третье по величине значение). При этом в россияне приобрели в прошлом месяце четыре автомобиля Rolls-Royce Wraith. Покупатели купили в тот же период один спорткар Ferrari GTC4 Lusso. Средний ценник на такой автомобиль составил 17 615 000 рублей (четвертое место в рейтинге). Средневзвешенный ценник на модель Lamborghini Aventador достиг отметки в 17 615 000 рублей (пятое место в списке). Итальянский спорткар был продан в РФ в мае этого года в количестве двух штук.
В прошлом месяце средневзвешенный ценник на Ferrari 488 GTB составил 17 101 000 рублей (продано четыре авто), а на модель Aston Martin DB11 — 17 000 000 рублей (реализовано три машины). В список моделей с самым высокими средневзвешенными ценами вошли по итогам мая Bentley Bentayga (15 801 818 рублей, продано 18 ед.), Lamborghini Huracan (15 545 000 рублей, 2 авто) и Bentley Flying Spur (15 130 000 рублей, один автомобиль).
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