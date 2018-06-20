Рейтинг легковушек по средневзешенным ценам в мае

Рейтинг легковушек по средневзешенным ценам в мае Эксперты «Автостат Инфо» провели исследование на авторынке России в мае этого года и составили рейтинг моделей по их средневзвешенных ценам в прошлом месяце.