Volkswagen и Ford будут вместе работать над коммерческими автомобилями

Компании Ford и Volkswagen объявили о сотрудничестве. Автопроизводители подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместное создание новой линейки коммерческих автомобилей.

Как отметили представители автогигантов, компании не собираются покупать акции друг друга. И уж тем более не будет никакого поглощения. Совместная работа позволит сократить затраты, а также повысить конкурентоспособность обеих компаний во всем мире.

В настоящее время объявлено лишь о коммерческом транспорте. Однако в пресс-релизе также говорится о «нескольких совместных проектах», из чего можно сделать вывод, что компании также могут совместно работать над электромобилями и беспилотниками.