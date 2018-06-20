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Volkswagen и Ford будут вместе работать над коммерческими автомобилями
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Volkswagen и Ford будут вместе работать над коммерческими автомобилями 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Компании Ford и Volkswagen объявили о сотрудничестве. Автопроизводители подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместное создание новой линейки коммерческих автомобилей.
Как отметили представители автогигантов, компании не собираются покупать акции друг друга. И уж тем более не будет никакого поглощения. Совместная работа позволит сократить затраты, а также повысить конкурентоспособность обеих компаний во всем мире.
В настоящее время объявлено лишь о коммерческом транспорте. Однако в пресс-релизе также говорится о «нескольких совместных проектах», из чего можно сделать вывод, что компании также могут совместно работать над электромобилями и беспилотниками.
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