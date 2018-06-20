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Renault сделает Logan с 20-сантиметровым клиренсом
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Renault сделает Logan с 20-сантиметровым клиренсом 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Renault выпустит вседорожную модификацию седана Logan, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Премьера автомобиля состоится в конце августа текущего года на Московском автосалоне.
По словам собеседника издания, вседорожный Logan станет мировой премьерой. Модель получит увеличенный со 155 до 195 миллиметров дорожный просвет, пластиковый защитный обвес элементов кузова, обновленный интерьер и новую силовую установку. Ожидается, что седан получит 1,6-литровый мотор и вариатор вместо нынешнего четырехступенчатого «автомата». Машина при этом останется переднеприводной.
Российские продажи модели начнутся в ноябре, при этом сборка модели будет развернута на «АвтоВАЗе».
В июле до дилеров доберутся обновленный вариант обычных Logan и Sandero. Как будут выглядеть эти автомобили стало известно в августе прошлого года. Однако их техническая начинка пока не уточняется.
Сейчас Renault Logan и Sandero предлагаются в России с моторами мощностью от 82 до 113 сил. Стоимость — от 534 тысяч рублей за седан и хэтчбек 2018 модельного года.
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