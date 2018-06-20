Новой Audi A1 радикально поменяли дизайн

Компания Audi , руководитель которой был на днях арестован по обвинению в причастности к дизельгейту, представила субкомпактный хэтчбек А1 второго поколения. Из-за низкого спроса «кольца» (как и многие другие марки) отказались от выпуска трехдверки. Отныне «копейка» бывает только в пятидверном кузове.

Относительно предшественницы А1 не изменилась по ширине и стала на 12 миллиметров ниже. А вот в длину и по колесной базе произошла заметная прибавка: на 76 и 91 миллиметр соответственно. Стало намного больше места в багажнике. Его объем вырос на 65 литров, до 335. Если сложить заднее сиденье, то «плюс» составит уже 170 литров.

Как нетрудно догадаться, Audi A1 построили на укороченной платформе MQB-A0. На ней же базируются последние поколения Volkswagen Polo Seat Ibiza . Сзади в подвеске установлена балка, так что А1 оказалась уникальной моделью из Ингольштадта, для которой в принципе недоступен полный привод quattro. Впрочем, нельзя исключать появления какой-нибудь заряженной версии, с которой все будет по-другому.

Мы постепенно привыкаем к новым обозначениям марки. Напомним: теперь на шильдиках не используется обозначение объема двигателя, а лишь условный намек на его диапазон мощности. Так, Audi A1 25 TFSI вооружена трехцилиндровым «литром» с наддувом мощностью 95 л.с. У исполнения 30 TFSI уже 118 сил, снятых с того же мотора. Модификации 35 TFSI положена «полторашка» в 150 л.с., а Audi A1 40 TFSI везут 200 «лошадей» двухлитрового мотора.

Коробки передач — 6-ступенчатая механика и 7-скоростной преселектив. В качестве альтернативы стандартной подвеске предлагаются заниженный спортивный вариант и версия с адаптивными амортизаторами. Также в списке опций присутствует фирменная ваговская цифровая комбинация приборов и мультимедиа, которая позволяет вводить рукописный текст прямо через центральный сенсорный дисплей.

Другие подробности о машине (в частности, динамические характеристики) пока не раскрываются. Публичная премьера Audi A1 второй генерации состоится в начале октября на моторшоу в Париже.