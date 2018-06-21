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BMW 8-Series доступен с различными двигателями от 100 000 евро
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BMW 8-Series доступен с различными двигателями от 100 000 евро 

Auto.Today 15 минут назад
Фото: Auto.Today
Баварский производитель выпустил прайс-лист на все 8-Series Coupe. Клиентам доступно несколько версий: дизельный 840d и бензиновый M850i, дополненные полноприводной системой xDrive, которые получают стартовую цену от 100 000 евро (116 023 долларов) и 125 700 евро (145 841 долларов) соответственно.
Первый использует 3,0-литровый шестицилиндровый дизельный двигатель, обеспечивающий 320 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы достичь 0-100 километров в час за 4,9 секунды. BMW M850i xDrive является более впечатляющим и оснащается 4,4-литровым двигателем V8, производящим 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Такие показатели позволяют разгоняться с места до первой сотни за 3,7 секунды. Обе модели используют восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением.
Также BMW 8-Series доступен с огромным количеством опций. Например, пакет M Sport, предназначающийся для M850i обойдется покупателям в 5 550 евро (эквивалентно 6439 долларов США), в то время как M Technic Sport оценивается в 4 100 евро (4 757 долларов). Carbon Package вынуждает дополнительно потратить 4 100 евро, а вместе с крышой из углеродного волокна — плюс 3 000 евро (3 481 долларов).
Отмечается, в ближайшие месяцы (или даже недели) компания BMW планирует запустить продажи новой 8-Series.
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