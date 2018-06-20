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FCA отзывает автомобили Fiat Freemont в России из-за вероятности некорректной работы круиз-контроля
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FCA отзывает автомобили Fiat Freemont в России из-за вероятности некорректной работы круиз-контроля 

Rambler News Service 50 минут назад
Компания Fiat Chrysler Automobiles (FCA) начала отзывную кампанию по 246 автомобилям Fiat Freemont, проданных на российском рынке с августа 2013 года по август 2014 года, сообщил Росстандарт.
«Причиной отзыва транспортных средств является небольшая вероятность короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных от шин при активном круиз-контроле и скорости автомобиля ниже установленной. При этом в программном обеспечении контрольного модуля двигателя может остаться запрос на ускорение, что может привести к сохранению текущей скорости или ускорению автомобиля», — говорится в сообщении.
Дилеры проведут проверку и, при необходимости, обновление программного обеспечения контрольного модуля двигателя.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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