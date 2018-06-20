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Fiat отзывает в России почти 250 автомобилей Freemont
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Fiat отзывает в России почти 250 автомобилей Freemont 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: За рулем
Fiat отзывает в России почти 250 автомобилей Freemont, сообщили в пресс-службе федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 246 транспортных средств марки Fiat Freemont. Программа мероприятий представлена ООО «ЭфСиЭй РУС», являющимся официальным представителем изготовителя Fiat на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили Fiat Freemont, реализованные с августа 2013 г. по август 2014 г., с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении.
Уточняется, что причиной отзыва транспортных средств является небольшая вероятность короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных от шин при активном Cruise Control и скорости автомобиля ниже установленной. При этом в программном обеспечении контрольного модуля двигателя может остаться запрос на ускорение, что может привести к сохранению текущей скорости или ускорению автомобиля.
Уполномоченные представители изготовителя ООО «ЭйСиЭй РУС» проинформируют владельцев автомобилей Fiat Freemont, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. На транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, обновление программного обеспечения контрольного модуля двигателя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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