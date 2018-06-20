Fiat отзывает в России почти 250 автомобилей Freemont

Fiat отзывает в России почти 250 автомобилей Freemont, сообщили в пресс-службе федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 246 транспортных средств марки Fiat Freemont . Программа мероприятий представлена ООО «ЭфСиЭй РУС», являющимся официальным представителем изготовителя Fiat на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили Fiat Freemont, реализованные с августа 2013 г. по август 2014 г., с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной отзыва транспортных средств является небольшая вероятность короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных от шин при активном Cruise Control и скорости автомобиля ниже установленной. При этом в программном обеспечении контрольного модуля двигателя может остаться запрос на ускорение, что может привести к сохранению текущей скорости или ускорению автомобиля.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «ЭйСиЭй РУС» проинформируют владельцев автомобилей Fiat Freemont, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. На транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, обновление программного обеспечения контрольного модуля двигателя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.