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Toyota обещает выпустить «горячую» Supra GRMN
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Toyota обещает выпустить «горячую» Supra GRMN 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Глава подразделения Toyota, которое работает над созданием очередной версии модели Supra, пообещал в скором времени появление «горячей» версии Supra GRMN.
По словам Тетсуя Тада, компания работает над скоростным вариантом Supra, которому присвоят имя GRMN, а его презентация намечена на 2019 год.
Инженер пообещал, что под капотом болида окажется силовой агрегат и трансмиссия от BMW Z4, но поведение на трассе у них будет разительно отличаться.
По словам представителя японского производителя, инженеры уже наметили цель в плане разработки новой модели и будут ее придерживаться. При этом Тада отметил, что модели будут иметь разный софт и по-другому настроенные подвески.
Новую Toyota Supra GRMN позиционируют как высокотехнологичное авто. К примеру, во время езды будет доступен замер времени круга при помощи системы мульти-медиа.
По мнению экспертов, автомобиль предстанет с 3,0-литровым мотором от BMW силой в 335 «лошадей». Ускорение до 100 км/ч «горячая» Supra GRMN будет достигать за 4,5 секунд.
Предполагаемая стоимость новинки будет стартовать от 63 500 долларов.
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