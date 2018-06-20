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Новый Audi A1: разбираем под микроскопом
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Новый Audi A1: разбираем под микроскопом 

Car.ru 39 минут назад
Фото: Car.ru
Новый Audi A1 невероятно хорош. И чем же? Разберёмся вместе!
После обширной дразнящей тизерной кампании знойный Audi A1 нового поколения рад оказаться полностью рассекреченным. И, судя по всему, он восхитительным. Audi называет его «идеальным компаньоном для городского образа жизни», и учитывая, что его длина составляет всего лишь 4,03 метра, а ширина — 1,74 метра, с этим трудно поспорить.
Про дизайн говорить не будем — тут и так всё видно. Прелесть Колёсные диски доступны в 15-, 16— или 17-дюймовом исполнении. Самые крупные — это прерогатива S Line. Новый A1 также лучше в плане багажного пространства — плюс 65 литров (итого стало 335 литров).
В основу новенького Audi A1 легла модульная платформа MQB-A0. Как вы знаете, она уже используется на VW Polo и Seat Ibiza. Спереди — McPherson, сзади — балка. В качестве опции предложат спортивный (и более жёсткий) вариант подвески. Ещё будет и вариант с адаптивными амортизаторами.
Базовым мотором стал трёхцилиндровый 1,0-литровый турбированный агрегат мощностью 96 лошадиных сил. Он же, но в форсированном виде, даёт 118 л.с. Если мало, то 1,5-литровая 150-сильная «четвёрка» хорошей альтернативой станет. На вершине самой находится 2,0-литровый двигатель в 200 «кобыл». Трехцилиндровый двигатель можно «подружить» либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с «роботом» S-tronic. Самый мощный движок — исключительно с преселективной роботизированной трансмиссией.
Новый A1 — ещё и крайне высокотехнологичный хэтчбек. Стандартно на машине идёт 8,8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, но за доплату 10,1-дюймовый положен (он распознаёт рукописный текст).
Новый Audi A1 поступит в продажу в конце 2018 года. Пока еще ни слова о ценах нет.
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