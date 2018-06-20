В Nissan Qashqai и X-Trail встроили мультимедийки «Яндекса»

На российском рынке появились кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail со встроенной мультимедийной системой «Яндекс. Авто». Первая из этих моделей с новым комплексом обойдется минимум в 1 190 000 рублей, а вторая — в 1 527 000 рублей.

Комплекс «Яндекс. Авто» предлагается для «Кашкая» в «средних» комплектациях SE и QE, оснащенного двухлитровым двухлитровым бензиновым мотором мощностью 144 лошадиные силы. Новую мультимедийку в X-Trail можно получить в версиях SE и LE с моторами объемом 2,0 и 2,5 литра (144 и 171 сила соответственно).

Новая мультимедийная система имеет 8-дюймовый сенсорный экран, четырехъядерный процессор, два гигабайта оперативной памяти, встроенный модуль связи 4G, а также возможность закачивать карты на SD-носитель для офлайн-работы. В платформу «Яндекс. Авто» включены сервисы «Навигатор», «Музыка» и «Погода», которыми можно пользоваться прямо на экране комплекса.

Осенью этого года в России появятся обновленные кроссоверы Nissan, которые также получат «Яндекс. Авто». Все сохраненные настройки и маршруты можно будет перенести в новый автомобиль.