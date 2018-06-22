Появление на авторынке РФ седана Lada Vesta Cross не вызвало ажиотажа

Автоэксперты трех автодилерских компаний рассуждали на тему популярности автоновинки Lada Vesta Cross (седан).

Первый отметил, что реально ожидал повышенного спроса на обсуждаемую автомодель. Однако трехмесячных очередей, как это было, когда появилась кросс-версия универсала не оказалось.

Второй также надеялся на повышенный спрос. Ведь собственно седаны у российских автолюбителей в почете. А тут еще и увеличенный клиренс и пластиковый обвес…

По мнению третьего автодилера, автомодели Lada Vesta Cross (и седан и универсал) довольно хороши.

И хотя цена заявлена адекватная с оглядкой на оснащение, за такие же деньги можно приобрести те же Hyundai Solaris или Kia Rio с менее дорогой комплектацией.

Но все сошлись на том, что не «выстрелившая» сразу автомодель еще покажет себя, когда будет обновляться автопарк автолюбителей, которые предпочитают именно автомобили российского производства и имеющие опыт пользования современными автомоделями.