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Renault придумал конкурента для «внедорожной» Lada Vesta Cross
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Renault придумал конкурента для «внедорожной» Lada Vesta Cross 

Автовести 2 часа назад
Фото: Автовести
Планируемый дебют кросс-версии Renault Logan источники издания "Ведомости", знакомые с ситуацией, называют мировой премьерой: более нигде в мире вседорожный седан на базе «Логана» не выпускается. Разработка будущей новинки идет полным ходом. Вероятнее всего, «кросс-Логан» построят не по образцу Lada Vesta Cross, а по примеру уже имеющегося у Renault «вседорожного» хэтчбека Sandero Stepway.
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Как и Lada Vesta Cross, будущий вседорожный «Логан» получит защитный пластиковый обвес и увеличенный дорожный просвет. Но при этом клиренс новинки будет чуть меньше (195 мм), чем у ижевского вседорожного седана (203 мм). Зато в качестве компенсации новый Renault Logan обещают снабдить не только механической коробкой передач, но и вариатором — он должен прийти на смену традиционному 4-ступенчатому автомату.
Полного привода новинке не достанется, как и объемного мотора: «Логан» планируется комплектовать 1,6-литровым бензиновым двигателем в разных вариантах форсировки.
Выпуском вседорожной модификации Renault Logan займется АвтоВАЗ, а сходить с конвейера седаны начнут в ноябре нынешнего года. Московский же завод Renault собирается наладить производство некоей сногсшибательной новинки в жанре кросс-купе, дебют которой также запланирован на августовскую выставку в столице.
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