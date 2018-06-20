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Kia анонсировала новинку для России
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Kia анонсировала новинку для России 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
До конца этого года в стране начнутся продажи модели Kia Cerato третьего поколения.
Новинка поступит в продажу в четвертом квартале, сообщает пресс-служба Kia. Как и предполагалось ранее, в России автомобиль будет продаваться c прежними силовыми агрегатами: в качестве базового мотора предложат бензиновый 1.6 семейства Gamma мощность 127,5 л.с., а топовым станет 2.0 семейства Nu, отдача которого составляет 150 «сил». Для первой модификации доступны 6-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «автомат», а для второй — только АКП.
В числе отличий от предшественника — смещенная на 13 см нижняя точка передних стоек, а также увеличившаяся на 80 мм до 4 640 мм длина. Благодаря возросшим габаритам появилось дополнительное пространство в области ног пассажиров и место в багажнике, объем которого достигает 428 литров. В салоне появились круглые дефлекторы вентиляционной системы и 8-дюймовый дисплей, который будет устанавливаться уже в базовой комплектации.
Внешне новинку можно отличить от предыдущего Cerato по модернизированной передней оптике, светодиодной полоске, соединяющей задние фонари, измененной решетке радиатора и появившимся окошкам в задних стойках.
Подробности о комплектациях и ценах новой модели появятся ближе к дате начала продаж.
Как сообщал «Авторамблер», днем ранее в отрытой базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства на новый Kia Cerato. Известно, что производство модели будет налажено на мощностях калининградского завода «Автотор». Отгрузка автомобилей в салоны дилеров начнется в сентябре.
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