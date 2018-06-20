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Renault придумал конкурента для «внедорожной» Lada Vesta Cross
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Renault придумал конкурента для «внедорожной» Lada Vesta Cross 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Уже в августе нынешнего года компания Renault может представить в Москве неожиданную новинку — вседорожную модификацию седана Logan. Что особенно интересно, собирать прямого конкурента для новейшей модели Lada планируют на мощностях АвтоВАЗа.
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Стало известно, когда УАЗ Патриот получит "автомат" (и не только!) Renault придумал конкурента для "внедорожной" Lada Vesta Cross Представлена самая маленькая и дешевая модель Audi
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