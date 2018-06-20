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Renault придумал конкурента для «внедорожной» Lada Vesta Cross
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Renault придумал конкурента для «внедорожной» Lada Vesta Cross
Вести.Ru
2 часа назад
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Вести.Ru
Уже в августе нынешнего года компания
Renault
может представить в Москве неожиданную новинку — вседорожную модификацию седана Logan. Что особенно интересно, собирать прямого конкурента для новейшей модели
Lada
планируют на мощностях
АвтоВАЗа
.
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