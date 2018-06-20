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Автоновинку — серийный внедорожник MG рассекретили до премьеры
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Автоновинку — серийный внедорожник MG рассекретили до премьеры 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Согласно информации из китайских СМИ, автоновинка создавалась на платформе Roewe RX5.
По силовой части обсуждаемая автомодель, которая пока не имеет названия, получит линейку из двух моторов. Первый — полутралитровый на 169 л.с., второй — двухлитровый на 231 л.с. В роли трансмиссии предлагается шестиступенчатая МКПП, либо семиступенчатая АКПП.
Габаритные размеры новинки:
длина — 4,57 метра;
ширина — 1,88 метра;
высота — 1,66 метра;
колесная база — 2,72 метра.
По мнению автоэкспертов, после официального представления обсуждаемой автомодели, автоконструкторы данного автобренда непременно возьмутся за разработку электрокроссовера (если уже не ведут работы в этом направлении).
Сегодня это мировой тренд, поэтому, если ты не успел вовремя заявить о себе, то можешь остаться не у дел.
Официально автоновинку представят сегодня. Почитатели автобренда с нетерпением ждут, когда объявят имя нового внедорожника.
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