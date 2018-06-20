Автоновинку — серийный внедорожник MG рассекретили до премьеры

Согласно информации из китайских СМИ, автоновинка создавалась на платформе Roewe RX5.

По силовой части обсуждаемая автомодель, которая пока не имеет названия, получит линейку из двух моторов. Первый — полутралитровый на 169 л.с., второй — двухлитровый на 231 л.с. В роли трансмиссии предлагается шестиступенчатая МКПП, либо семиступенчатая АКПП.

Габаритные размеры новинки:

длина — 4,57 метра;

ширина — 1,88 метра;

высота — 1,66 метра;

колесная база — 2,72 метра.

По мнению автоэкспертов, после официального представления обсуждаемой автомодели, автоконструкторы данного автобренда непременно возьмутся за разработку электрокроссовера (если уже не ведут работы в этом направлении).

Сегодня это мировой тренд, поэтому, если ты не успел вовремя заявить о себе, то можешь остаться не у дел.

Официально автоновинку представят сегодня. Почитатели автобренда с нетерпением ждут, когда объявят имя нового внедорожника.