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Компания Porsche стала совладельцем производителя гиперкаров Rimac
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Компания Porsche стала совладельцем производителя гиперкаров Rimac 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Porsche купила десять процентов акций хорватского производителя электрических суперкаров Rimac Automobili. Немецкая марка планирует работать вместе c фирмой над собственными моделями с экологичными силовыми установками.
Фирма Rimac начала работать над своей первой моделью — Concept One — в 2009 году. Через два года автомобиль, оснащенный 1088-сильной электрической силовой установкой, продемонстрировали на Франкфуртском моторшоу. Тираж модели, которую оценили минимум в миллион евро, ограничили 88 экземплярами.
В марте 2018-го дебютировала вторая модели марки — C_Two. Гиперкар получил 1914-сильную силовую установку с комплектом батарей емкостью 120 киловатт-часов, активную аэродинамику и даже виртуального инструктора по вождению. С нуля до 96 километров в час такая машина способна ускоряться за 1,84 секунды. Запас хода — 650 километров.
Помимо суперкаров, Rimac под маркой Greyp Bikes делает электромотоциклы, а также занимается разработкой электрических силовых установок для других производителей, систем подзарядки и аккумуляторов.
В «Порше» сейчас работают над первым собственным электрокаром — Taycan. Модель будет оснащаться двумя электромоторами суммарной мощностью 600 сил и сможет проезжать без подзарядки около 500 километров. «Сотню» машина сможет набирать за 3,5 секунды. Выпуск электромобиля начнется к 2020 году.
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