Ford Focus обзавелся новым пакетом обновлений Black Pack 

Представители именитого американского автобренда в РФ объявили о старте предзаказов на обновления внешнего оформления Black Pack для версии исполнения Special Edition, стоимостью 30000 рублей, а для Ford Focus Titanium — за 20000 рублей.
Как сообщают автоэксперты, появление новой серии было обусловлено достаточно высокой популярностью линейки White and Black, появившейся в автосалонах страны в ушедшем году. Таких автомоделей в России продано уже более 1000 экземпляров.
Свежий (черный) пакет Black Pack предполагает оформление крыши, корпусов зеркал, а также колесных дисков.
Про спецверсию White and Black автодилеры сообщают, что она имеется в наличии и предлагается в рамках спецпредложения от 903000 рублей с 1,6-литровым мотором на 125 л.с. и МКПП.
Автомодель Ford Focus Titanium продается по спецпредложению от 923000 рублей.
За версию исполнения Special Edition автодилеры просят от 833000 российских рублей.