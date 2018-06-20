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Mazda улучшила родстер MX-5: он стал мощнее и безопаснее
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Mazda улучшила родстер MX-5: он стал мощнее и безопаснее 

Motor.ru 43 минуты назад
Фото: Motor.ru
Компания Mazda представила обновленный родстер MX-5. Модель получила модернизированные двигатели, усовершенствованный комплекс систем безопасности и небольшие изменения в дизайне.
Японцы доработали 1,5— и 2,0-литровые двигатели, улучшив процесс сгорания топлива, моментные характеристики, отклик на нажатие педали газа и показатели экологичности.
У топового варианта мощность возросла со 160 до 184 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент — с 200 до 205 Нм (при 4000 оборотов в минуту). «Красная зона» двухлитрового агрегата переместилась с 6800 на 7500 оборотов в минуту.
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При этом для этого агрегата теперь используются более легкие поршни и шатуны (каждый на 27 и 41 грамм соответственно), новая система впрыска топлива высокого давления, а также модернизированные впускные каналы. Увеличился угол открытия клапанов, высота их подъема и внутренний диаметр выпускного коллектора. Кроме того, на MX-5 2.0 теперь используется двухмассовый маховик, а на машинах с «автоматом» изменено передаточное число главной передачи.
Помимо этого, в родстере поменяли стопоры дверей, подстаканники, механизм открытия дверей и ручки настройки положения кресел, увеличили диапазон регулировки рулевой колонки, добавили в список опций мягкую крышу коричневого цвета и черные 17-дюймовые колесные диски.
Среди систем безопасности появилась функция распознавания дорожных знаков и автоматического торможения на городских скоростях в случае опасности ДТП.
Обновленный Mazda MX-5 в США и Европе поступят в продажу ближе к осени.
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