Geely Atlas: почему сверхпопулярный SUV в Китае провалил старт в России?

Объёмы производства китайского автомобиля на производственной площадке в Жодино (Беларусь) пока что в разы превышают продажи.

Первые результаты продаж Geely Atlas в России, честно скажем, обескураживают. С момента старта кроссовер разошёлся по стране тиражом 406 экземпляров, причём в марте 2018 года было реализовано 74 экземпляра, в апреле — 149 машин, в мае — 183 автомобиля. Можно сказать, что спрос заметно растёт в процентах: примерно в два раза (на 101%) он увеличился в апреле и почти на четверть (на 23%) — в мае. Однако в количественном выражении этот прирост пока незначителен — всего на 75 единиц больше в позапрошлом месяце и на 34 — в прошлом.

Низкие продажи Geely Atlas нельзя объяснить и тем, что производство модели на заводе «Белджи» в Жодино (республика Беларусь) пока не вышло на плановые объёмы. В местном представительстве компании «Колёсам» рассказали о том, что на сегодняшний день с конвейера сходит примерно 1 000 экземпляров в месяц.

При этом производственная мощность предприятия составляет 60 000 машин в год, но она рассчитана не только на Atlas: в дальнейшем ему придётся соседствовать в парой новинок Geely (седаном и кроссовером). Кстати, из-за подготовки к выпуску других моделей бренда завод в Жодино сейчас работает в режиме настройки оборудования и обучения персонала.

В компании подчеркнули, что нынешние объёмы производства соответствуют текущим задачам и планам. Если учесть результаты продаж на основном для Geely Atlas рынке — в России, — таких объёмов действительно более чем достаточно. Однако выйти на прибыль с такими показателями будет невозможно.

Однако Atlas продаётся не только у нас, ведь часть машин, выпускаемых в Беларуси, остаётся на местном рынке. Но и здесь результаты за первые пять месяцев 2018 года тоже нельзя назвать высокими: всего в республике было реализовано 558 автомобилей (продажи на белорусском рынке стартовали раньше чем в РФ, в декабре 2017 года).

В других странах Atlas белорусской сборки пока не продаётся. Так, например, на официальном сайте казахстанского импортёра Geely в графе «модельный ряд» представлен только Geely GC6

Совсем другой расклад у модели в Китае. На родном рынке автомобиль продаётся под именем Boyue и является одним из самых популярных на рынке: по итогам 2017 года он разошёлся тиражом 286 900 экземпляров, за первую треть 2018-го в КНР было реализовано более 95 500 машин.

Россиянам Geely Atlas предлагается с передним или полным приводом, бензиновыми двигателями объёмом 2,0 и 2,4 литра мощностью 141 и 148 л.с. соответственно. В пару к моторам предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач или гидромеханический «автомат». Впоследствии на наш рынок привезут версии с турбомотором объёмом 1,8 литра. Возможно, это расширит аудиторию покупателей.

В российском представительстве считают, что невысокий спрос на Geely Atlas вызван тем, что российские клиенты привыкли воспринимать китайские автомобили, как некачественные. То есть считают нынешнюю цену Atlas завышенной. В компании надеются на дальнейшее увеличение продаж, когда клиенты «присмотрятся» к автомобилю.

Но для этого покупателей нужно привлекать в салоны, а реклама у модели пока слабовата. Возможно дело в том, что бизнес Geely в России сейчас находится в стадии перестройки. Так что в дальнейшем продвижению Atlas скорее всего уделят больше внимания.

Интересно, что несмотря на нынешние скромные результаты продаж, Geely Atlas всё равно занимает место лидера марки на нашем рынке. Он обогнал Emgrand X7, который ещё в прошлом году входил в ТОП-10 самых продаваемых в РФ китайских автомобилей. Отметим, в январе-марте 2018-го продажи машин бренда в целом в РФ упали на 10%.

По материалам: www.kolesa.ru