VolkswagenTeramont: вместительный и технологичный «великан»

В октябре 2016 года мировой общественности был представлен самый крупный представитель модельного ряда немецкого автопроизводителя — Volkswagen . Семиместный внедорожник сразу же завоевал симпатии автомобилистов всего мира. Пришло время представить его и российским потребителям.

Официальные продажи новинки изначально стартовали на рынке КНР, летом 2017 года модель добралась до североамериканского, а весной 2018 автомобиль стал доступен на российском рынке.

Примечательно, что несмотря на внушительные габариты, максимальный уровень комфорта и практичности, цены на Teramontостаются доступными для широкого слоя населения. И это делает его идеальным выбором для больших семей, которым нужен вместительный автомобиль с отменными ездовыми и внедорожными качествами.

В нашем обзоре речь пойдет о VolkswagenTeramont с 2-литровым турбированным двигателем R4, мощностью в 220 лошадиных сил.

Экстерьер и интерьер VolkswagenTeramont

Как и подобает достойному автомобилю, Teramont обладает солидной, но в то же время сдержанной внешностью. Брутальный «перед» внедорожника представлен стильной фальшрадиаторной решёткой, крупными фарами головной оптики со светодиодной начинкой и скульптурным бампером с трапециевидным воздухозаборником, пластиковым обвесом и аккуратными противотуманками. Мощный профиль привлекает взор «накаченными» колёсными арками, выразительными боковинами и большой площадью остекления, а корма представлена крупными плафонами габаритных огней, огромной дверью багажного отсека и монументальным бампером с парой патрубков системы выпуска. Автомобиль обладает поистине исполинскими габаритами: 5036 х 1989 х 1769 мм, при колёсной базе в 2979 мм. Над дорогой немецкий «великан» возвышается на внушительные 203 мм, что позволяет вольготно чувствовать себя как на просёлочной дороге, так и на лёгком бездорожье.

Внутреннее оформлениеTeramont выполнено в типичном для марки Volkswagenключе: простые линии, отсутствие каких-либо дизайнерских изысков, максимальная эргономика и строгость дизайна. Тем не менее, смотрится салон достаточно современно, чему способствует современная приборная панель (опционально полностью цифровая с 12,3-дюймовым монитором), а также 8-дюймовый экран мультимедийно-развлекательного центра и привлекательный блок управления климатом.

Стандартно салон Teramont вмещает 5 пассажиров, но в качестве опции доступен третий ряд сидений, на котором без труда поместятся даже взрослые. Первым седокам традиционно предложен максимальный набор удобств и регулировок, в то время как пассажирам второго и третьего ряда доступен отдельный блок дефлекторов воздуховодов. В зависимости от конфигурации салона, объем багажника может составлять 583, 1571 и 2741 л, для семиместной, пятиместной и двухместной компоновки соответственно.

Отдельного внимания заслуживает набор доступного оборудования, куда вошли 3-зонный климат контроль, камера заднего обзора, фирменная навигация, интерактивная панель приборов, продвинутая мультимедийная система и целый ворох современных электронных помощников.

Технические характеристики и варианты исполнения

Максимально доступный двигатель для данной модели — 3,6 VR6.

Под капотом обозреваемого нами авто располагается четырёхцилиндровый 2-литровый бензиновый мотор TSI, генерирующий мощность 220 л.с. и 350 Нм пикового момента, которые доступны в диапазоне 4400-6200 и 1500-4400 об/мин. Функционирует двигатель в паре с 8-скоростной АКПП, что позволяет обеспечить разгон от 0 до 100 за 8,6 сек. и развить максимальные 190 км/час, что для почти 2-тонного автомобиля является очень достойным результатом.

На российском рынкеTeramontпредлагается исключительно с полным приводом, организованным посредством фирменной системы 4MOTION® ActiveControl с многодисковой муфтой Haldex. Правда, ввиду отсутствия возможности принудительной блокировки и понижающего ряда передач рассчитывать на покорение серьёзного бездорожья не приходится

Отдельного внимания заслуживает показатель среднего расхода топлива. Ориентировочно на 100 км он составляет от 9 до 14 литров, в зависимости от двигателя. Что, учитывая габариты и массу авто, совсем не много.

На выбор российским покупателям предложено четыре варианта исполнения: «Origin», «Respect», «Status», «Exclusive».

В стандартном исполнении автомобиль предлагает:

Шесть подушек безопасности

3-зонный климат-контроль;

18-дюймовыелегкосплавные диски;

Обогрев иэлектрорегулировка передних кресел;

Светодиодную оптику;

Мультимедийный центр с цветным 8-дюймовым дисплеем;

Акустическую систему с 6 динамиками;

Широкий набор систем безопасности и многое другое.

Минимальная цена на Teramont начинается с 2,799 млн руб., в то время как цены на аналогичные автомобили данного сегмента стартуют с более высоких отметок.

Сравнивая Teramont с конкурентами, нельзя не отметить, что автомобиль предлагает внушительный список стандартного оснащения, мощный, но в то же время более экономичный мотор, а также отменную управляемость, присущую всем моделям семьи Volkswagen. Добавьте сюда широчайший набор опционального оснащения, и вы получите одно из самых «вкусных» предложений на рынке.

Однако при всех перечисленных преимуществах, существует и один важный нюанс. Количество автомобилей строго регламентировано производителем. И основные продажи осуществляются по предварительному заказу. Но ради такого красавца можно и подождать.

Заключение

VolkswagenTeramont — вместительный и современный внедорожник, рассчитанный на семейных людей, которые высоко ценят свободу и комфорт. Он составил достойную конкуренцию всем представителям данного сегмента.

Автомобиль для теста любезно предоставил Официальный дилер Volkswagen — Сигма Моторс