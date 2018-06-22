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Компания Volvo может заморозить свой завод в США
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Компания Volvo может заморозить свой завод в США 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
После торжественного мероприятия по поводу недавнего открытия нового производственного массива компании Volvo в Соединённых Штатах Америки, её президент сказал, что в случае, если европейские и китайские власти поднимут пошлину на ввозные автомобили, от экспорт новых транспортных средств бренда из Америки станет невозможным. В результате, только открывшаяся производственная площадка окажется бесполезной.
Отметим, что несмотря на то, что компания Volvo увеличила в этом году уровень продаж на американском рынке на сорок процентов, всего с начала года было реализовано только около тридцати восьми тысяч машин. А это менее, чем пятнадцать процентов от общего количества мировых продаж машин бренда.
Уже осенью новый конвейер в Америке должен заработать на полную мощность, а в настоящее время идёт отладка всех процессов. Но насколько перспективным окажется проект, пока не может сказать даже руководитель компании.
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