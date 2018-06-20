Volvo открыл первый завод в США

Производитель автомобилей премиум-класса Volvo Cars открыл первый завод на территории США, в Чарлстоне (Южная Каролина), сообщили в компании.

У автопроизводителя уже есть два завода по производству автомобилей и один — по производству двигателей — в Европе, три завода в Китае и сборочные фабрики в Индии и Малайзии.

Инвестиции в американский завод составят около $1,1 млрд На заводе планируется создание порядка 4 тыс. новых рабочих мест, его ежегодные мощности составляют 150 тыс. автомобилей.

В компании отметили, что на американском заводе осенью 2018 года начнется производство нового премиального среднеразмерного спортивного седана Volvo S60 , разработанного на базе модульной платформы SPA, а в 2021 года планируется начать выпуск следующего поколения большого премиального кроссовера XC90. Автомобили американского производства будут как продаваться на внутреннем рынке, так и экспортироваться за рубеж, добавили в Volvo.