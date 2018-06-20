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Volvo открыл первый завод в США
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Volvo открыл первый завод в США 

Rambler News Service 2 часа назад
Производитель автомобилей премиум-класса Volvo Cars открыл первый завод на территории США, в Чарлстоне (Южная Каролина), сообщили в компании.
У автопроизводителя уже есть два завода по производству автомобилей и один — по производству двигателей — в Европе, три завода в Китае и сборочные фабрики в Индии и Малайзии.
Инвестиции в американский завод составят около $1,1 млрд На заводе планируется создание порядка 4 тыс. новых рабочих мест, его ежегодные мощности составляют 150 тыс. автомобилей.
В компании отметили, что на американском заводе осенью 2018 года начнется производство нового премиального среднеразмерного спортивного седана Volvo S60, разработанного на базе модульной платформы SPA, а в 2021 года планируется начать выпуск следующего поколения большого премиального кроссовера XC90. Автомобили американского производства будут как продаваться на внутреннем рынке, так и экспортироваться за рубеж, добавили в Volvo.
Volvo Cars принадлежит Zhejiang Geely Holding Group. Автомобили Volvo собираются на заводах в Швеции, Бельгии, Китае.
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