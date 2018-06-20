Три мифа о моторном масле

Масло не должно темнеть, вязкость можно определить "на ощупь", а степень износа — по цвету и запаху. Что из этого правда, а что — миф, в который давно пора перестать верить? Развенчивает мифы о моторном масле главный технический специалист компании "Тотал Восток" Роман Корчагин.

Масло темнеет из-за проблем с двигателем

На самом деле проблемы с двигателем грозят, если цвет масла не меняется. Процесс происходит следующий — жидкость движется по замкнутому кругу, смазывает двигатель, отмывает нагары и соответственно, становится более темной. Если после 3-5 тысяч км вы достаете щуп и видите, что масло осталось прозрачным — стоит задуматься, а очищает ли оно двигатель, обладает ли всеми необходимыми присадками и выполняет ли свою функцию? Единственное верное решение проблемы — заменить используемое масло на новую продукцию, приобретённую у официального дистрибьютора.

Но учтите, что скорость потемнения масла на бензиновом, дизельном и газовом двигателях различается. Так что держите руку на щупе и не упустите момент.

Вязкость масла можно определить "на ощупь"

На самом деле вам, наверняка, знакома ситуация, в которой механик определяет жидкое или не жидкое, а как следствие качественное или некачественное у вас масло, беря самостоятельно пробу, растирая каплю пальцами. Запомните: нельзя на ощупь определить вязкость масла и тем более понять, подходит оно для вашей машины или нет. Коэффициент вязкости (сантистокс) можно определить лишь на специальном приборе — вискозиметре в специальных лабораториях в научно-исследовательских центрах. Если же вам необходим детальный анализ отработанного масла, стоит обратиться в сервисный ANAC, результаты которого дадут полный анализ реологических свойств масла, состояние пакета присадок, наличие загрязнений и состояние износа — все то, что нельзя определить "на глаз".

Свойства масла можно определить по запаху и цвету

На самом деле степень износа никак нельзя определить самостоятельно по цвету или запаху продукта. Цвет масла зависит от цвета нефти, из которой оно было произведено. Он может варьироваться от светло-соломенного до темно-коричневого в зависимости от исходного материала. Поэтому оттенок совсем не показатель качества или степени износа. Единственный верный совет — менять масло в соответствии с руководством автопроизводителя и покупать продукцию у официальных дистрибьюторов.