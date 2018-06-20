На 19,5% в мае увеличились перепродажи SUV

На 19,5% в мае увеличились перепродажи SUV В мае 2018 года в России, как об этом говорится в данных «Автостат Инфо», было продано 103 639 автомобилей класса SUV с пробегом. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда потребители приобрели 86 720 таких машин, темпы роста этого сегмента составили +19,5%.

Лидер рынка внедорожников в мае 2018 года не изменился. Первое место занимает LADA 2121, перепродажи которой выросли на 8% в годовом сравнении и составили 8058 ед. Второе место в рейтинге сегмента принадлежит Chevrolet NIVA, которая в мае разошлась на рынке б/у SUV в количестве 6100 ед. Спрос на подержанные Chevrolet NIVA вырос на 13,3% к результату прошлого года (5383 ед. авто). Третье место в майском списке самых популярных б/у внедорожников удерживает модель Toyota Land Cruiser. В прошлом месяце покупатели приобрели 3857 подержанных Toyota Land Cruiser, а годом ранее — 3260 ед. Рост перепродаж составил 18%. В числе самых популярных SUV вторичного авторынка есть по-прежнему и кроссовер Toyota RAV4 . Перепродажи этой модели выросли на 18,7% в мае, в количественном выражении: с 3109 до 3692 ед. Высокой популярностью на рынке подержанных SUV пользуется и кроссовер Nissan Qashqai. В мае он разошелся на вторичном рынке в количестве 3118 ед., что оказалось на 24% выше перепродаж за май 2017 года (2515 ед.). В топ-10 вторичного рынка SUV входят также KIA Sportage Nissan X-Trail : 3056 ед. (+31,5%) и 3047 ед. (+30%). Последние три места в этой «десятке» принадлежат моделям Renault Duster (2584 ед., +46%), Honda CR-V (2513 шт., +11,4%) и Mitsubishi Outlander (2510 авто, +28%).

Объем продаж на рынке SUV с пробегом за январь-май 2018 года составил 451 548 ед. авто, говорится в сообщении «Автостат Инфо». Это на 5,2% больше результата, полученного за аналогичный период прошлого года, — 429 277 ед.