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Audi и Hyundai объединятся для разработки водородных машин
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Audi и Hyundai объединятся для разработки водородных машин 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Audi заключила соглашение с Hyundai Motor Group о совместной разработке водородных силовых установок. При этом по условиям контракта, наработки марок смогут использовать как «Фольксваген», так и Kia, однако речь о покупке акций друг друга не идет.
Производители будут работать над технологиями водородных топливных элементов, которые используются в силовых установках для выработки электроэнергии, питающей двигатели.
Также компании намерены обменяться лицензиями на подобные разработки и в будущем использовать одинаковые агрегаты, что позволит снизить их себестоимость и повысить объем производства. При этом Audi и Hyundai не намерены проводить широкой унификации моделей.
В январе этого года компания Hyundai показала водородный кроссовер NEXO, который в линейке заменит ix35 Fuel Cell, появившийся в 2013 году. Модель оснащен 120-сильным электрическим двигателем, 40-киловаттной батареей и блоком водородных топливных элементов. Запас хода машины — около 590 километров.
Марка Audi два года назад показала концепт h-tron quattro — 4,8-метровый водородный кроссовер, оснащенный двумя электромоторами мощностью 122 и 190 сил. Без дозаправки такая машина может проехать также около 600 километров.
Когда наработки Audi и Hyundai, полученные в рамках партнерства, планируется использовать в серийных автомобилях, пока не уточняется.
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