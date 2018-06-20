Audi и Hyundai объединятся для разработки водородных машин

Компания Audi заключила соглашение с Hyundai Motor Group о совместной разработке водородных силовых установок. При этом по условиям контракта, наработки марок смогут использовать как « Фольксваген », так и Kia , однако речь о покупке акций друг друга не идет.

Производители будут работать над технологиями водородных топливных элементов, которые используются в силовых установках для выработки электроэнергии, питающей двигатели.

Также компании намерены обменяться лицензиями на подобные разработки и в будущем использовать одинаковые агрегаты, что позволит снизить их себестоимость и повысить объем производства. При этом Audi и Hyundai не намерены проводить широкой унификации моделей.

В январе этого года компания Hyundai показала водородный кроссовер NEXO, который в линейке заменит ix35 Fuel Cell, появившийся в 2013 году. Модель оснащен 120-сильным электрическим двигателем, 40-киловаттной батареей и блоком водородных топливных элементов. Запас хода машины — около 590 километров.

Марка Audi два года назад показала концепт h-tron quattro — 4,8-метровый водородный кроссовер, оснащенный двумя электромоторами мощностью 122 и 190 сил. Без дозаправки такая машина может проехать также около 600 километров.

Когда наработки Audi и Hyundai, полученные в рамках партнерства, планируется использовать в серийных автомобилях, пока не уточняется.