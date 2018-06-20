Первый аукцион ретро-автомобилей в России: что интересного выставили на продажу?

В начале июня в России впервые состоялся аукцион редких и классических автомобилей. На мероприятие, организованном «Аукционным домом Егоровых», выставили несколько десятков лотов Часть из них была успешно реализована, и в списке наряду с предсказуемыми «Победами» и «Волгами» встречались и гораздо более любопытные экземпляры.

Деревянная «Волга»

Интригует, не правда ли? На самом деле, речь идёт о демонстрационном макете в масштабе 1:10. Модель из дерева, металла и органического стекла изготовлена модельщиками, выполнявшими также и мастер-модели в натуральную величину для проверки штампов, в стенах Горьковского завода и окрашена автомобильной эмалью в цвета из палитры исходного автомобиля. Аналогичную вручили Никите Хрущёву во время его визита на ГАЗ в апреле 1957 года. У макета имеются внешние повреждения и отсутствуют некоторые детали. Ожидаемая выручка 290-360 тысяч рублей. Лот не был продан.

Ford Mustang Shelby Cobra GT500 KR Convertible

Всем известный легендарный «Мустанг» первого поколения, вернее, его заряженная версия. Своим появлением она обязана «гонке вооружений» с моделью Chevrolet Camaro. Двигатель 428 Cobra Jet V8 (428 — рабочий объём в кубических дюймах) мощностью 335 л.с. построен по спецификациям гонщика Кэролла Шелби, до этого выпускавшего машины под маркой Shelby Cobra. Реализовать потенциал помогали самоблокирующийся дифференциал и передние дисковые тормоза. А «KR» в названии — сокращение от King of the Road (король дороги), фразы, которую не успели запатентовать под Chevrolet Corvette . Быстрых «скакунов» в кузове кабриолет выпустили всего 318, а данный экземпляр сделан в 1968 году, в начале выпуска. Ожидаемая выручка 6-8 млн рублей. Лот продан за 6 млн рублей.

Среди поставляемых во время Второй Мировой войны в армии Америки и стран-союзников моделей полноприводных вездеходов Dodge был и семиместный вариант по прозвищу «Carryall» ("везу всё"), имевший по одной двери с каждого борта и двустворчатую заднюю. Подобные кузова до войны трудились в почтовых, ремонтных, пожарных службах. У машины образца 1941 года были задне— и полноприводные варианты с разными двигателями. Представленная модель WC-17, выпущенная тиражом всего 274 экземпляра, является самой редкой. Ожидаемая выручка 4,3-5 млн рублей. Лот не продан.

Победа-спорт

В 1956 году на спайдере ГАЗ-М20 горьковские испытатели Вячеслав Мосолов и Александр Ефремычев из заводской команды «Торпедо-ГАЗ» взяли серебро в первенстве СССР по шоссейно-кольцевым гонкам. Тот автомобиль не дожил до наших дней, а представленная реплика изготовлена компанией Gorkyclassic в 2015 году. Так как чертежи тоже не выжили, машина воссоздана по фотографиям. С самого рождения она экспонируется на различных выставках и даже участвует в гонках ретро-автомобилей. Ожидаемая выручка 5,5-7 млн рублей. Лот не продан.

Ferrari 308 GTS quattrovalvole

Так как эта модель была первой в истории марки с V-образной «восьмёркой» и 32 клапанами, итальянцы отразили это в названии (quattrovalvole — четырёхклапанный). GTS же означает тип кузова (Gran Turismo Spider, хотя фактически это тарга). Первые «триста восьмые» имели кузов из стеклопластика, который впоследствии заменили сталью из-за низкого спроса. Двигатель развивал 241 л.с. при объёме в 3 литра. Общий тираж 308 GTS, дебютировавшего в 1982 году, составил 3042 экземпляра. За данный экземпляр 1983 года планировалось выручить 7,8-9,5 млн рублей. Лот не продан.

Вездеход-амфибия «Арго»

Машина не серийная, разработкой в начале 1960-х годов занимался начальник группы гидростатического привода ГСКБ Челябинского тракторного завода М. Н. Мельниченко в сотрудничестве с ещё тремя работниками ГСКБ. Гидростатическая трансмиссия характеризуется отсутствием механической связи силового агрегата с колёсами. Вместо этого используется связка гидронасоса и гидромоторов, между которыми циркулирует рабочая жидкость. Конструкция вездехода сочленённая, в сочетании с подтормаживанием колёс позволяющая поворачивать, лёгкий корпус выполнен из алюминия. Движение на плаву при помощи вращения колёс. В задней секции должен располагаться силовой агрегат от ГАЗ-М20 «Победа» с гидронасосом, однако машина не была завершена, а чертежи были утрачены. Название «Арго» предложил следующий после наследников конструктора владелец. Ожидаемая выручка 11-14 млн рублей. Лот не продан.

Steyr 2000A/01 Typ 270 Автомобиль использовался немцами во время войны для переброски отрядов с гранатомётами на места прохода танков. Разработка велась в Porsche , а по документам машина изначально значилась как Porsche Typ 147. Двигатель — V8 с воздушным охлаждением. Модель является развитием более лёгкой версии 1500А. Восьмиместный внедорожник грузоподъёмностью 2000 и полной массой 4160 кг выпускался заводом Steyr с августа 1944 по февраль 1945 года (выпущено 6400 единиц), а также на заводе Auto-Union по лицензии (общий тираж 1500А и 2000А — 5600 штук). Ожидаемая выручка 12-14 млн рублей. Лот не продан.

Не так уж часто бывает, что детские масштабные копии своих старших братьев делаются по лицензии производителя, но это как раз тот случай. Автомобиль абсолютно узнаваем благодаря знаменитой «трёхлучевой звезде» на «решётке радиатора», колёсах и крышке багажника, щедро отделан хромом, имеет работающие световые приборы, имитацию звуков, настоящие резиновые шины, салон с сиденьями, обитыми экокожей, открывающийся багажник. Кроме того, машинкой можно управлять на расстоянии по Bluetooth. Ожидаемая выручка 18-22 тысяч рублей. Лот продан за 170 тысяч. Все деньги были отданы на благотворительность.