Ford, VW обсуждают совместную разработку автомобилей 

Москва, 20 июня — «Вести. Экономика». Американский автопроизводитель Ford Motors и германский автоконцерн Volkswagen начали переговоры о совместной разработке ряда коммерческих автомобилей, сообщает BBC.
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Два автомобильных гиганта заявили, что они «рассматривают возможность создания стратегического альянса», направленного на повышение конкурентоспособности обеих компаний. Краткое заявление компаний содержит мало деталей. В нем отмечается, что VW и Ford «изучают потенциальные проекты в ряде областей», включая коммерческие автомобили. Однако сотрудничество не будет включать в себя обмен акциями. Самые продаваемые коммерческие автомобили Ford — это фургоны Transit и пикапы F-серии. VW владеет брендами грузовиков Scania и MAN. Автопроизводители все чаще сотрудничают, чтобы сократить расходы на разработку новых технологий на фоне растущего спроса на более экологически чистые транспортные средства. Ранее в этом году VW сформировал альянс для производства коммерческих автомобилей с Hino Motors Ltd, подразделением японской Toyota.
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Ford намерен сократить расходы на $11,5 млрд Ford запустит производство электромобилей в Германии Набсовет Audi назначил временного главу компании Тогда VW и Hino заявили, что рассмотрят возможность сотрудничества в таких областях, как производство дизельных и гибридных двигателей и разработка автономных систем вождения. У VW также сформирован альянс с Navistar International Corp. VW заявлял, что он открыт для покупки контрольного пакета акций в американской компании по производству грузовиков, отмечает Reuters. Между тем, как сообщали «Вести. Экономика», Volkswagen пытается преодолеть кризис в руководстве самого прибыльного предприятия концерна — Audi. Наблюдательный совет Audi во вторник приостановил полномочия генерального директора Руперта Штадлера и назначил голландца Брэма Шота в качестве временного главы компании. Штадлер в понедельник был задержан в Мюнхене по делу о фальсификации данных о выбросах дизельных двигателей.