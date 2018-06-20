Ещё
Foton и Piaggio объединились для создания новых лёгких коммерческих автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Foton и Piaggio объединились для создания новых лёгких коммерческих автомобилей 

VanLife 1 час назад
Фото: VanLife
Компании Foton Motor и Piaggio заключили соглашение о разработке и выпуске лёгких коммерческих автомобилей, пишет источник. Совместными усилиями будут созданы компактные пикапы, фургоны и различные грузопассажирские модели. По замыслу партнёров, новая линейка такой техники укрепит их позиции на уже завоёванных рынках, а ещё поможет выйти на новые. Марка Piaggio известна в основном обширной гаммой скутеров, но у неё есть коммерческое крыло с не менее длинной линейкой компактных развозных вэнов (как этот Porter) в остеклённом и панельном исполнении и даже в виде миниатюрных самосвалов. У обеих фирм имеется опыт в указанной сфере, и каждой есть чем поделиться. Группа Foton известна своими бескапотными грузовиками, микроавтобусом View, компактвэном Gratour, пикапом Tunland и внедорожником Sauvana. У Piaggio — модели поменьше, но они по-своему интересны: это семейство Porter, насчитывающее множество вариантов. В движение эти аппараты приводит «четвёрка» 1.3 в нескольких версиях, потребляющая бензин, сжиженный нефтяной газ и даже метан. Более того, у Портеров от Piaggio есть чисто электрические модификации, выведенные на рынок задолго до современной волны интереса к подобным автомобилям.
На фото вице-президент Foton Motor Group и генеральный директор Foton International Чанг Руи и генеральный директор Piaggio Group Роберто Коланинно.
Вам также будет интересно узнать:
Foton и Piaggio объединились для создания новых лёгких коммерческих автомобилей
Компания Ford представила ненастоящий «автономный» фургон Transit Connect для доставки еды  Французское метро и Citroën запустили культурный проект
VanLife: последние новости
В Казахстане открылись первые 4 магазина сети LADA Dеталь Продажи фургонов Lada Largus в мае Как бы выглядели кемперы от люксовых автопроизводителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
Три мифа о моторном масле
В России прекращены продажи двух моделей Peugeot
Британия полностью откажется от автомобилей с ДВС
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение