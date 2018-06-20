Foton и Piaggio объединились для создания новых лёгких коммерческих автомобилей

Компании Foton Motor и Piaggio заключили соглашение о разработке и выпуске лёгких коммерческих автомобилей, пишет источник. Совместными усилиями будут созданы компактные пикапы, фургоны и различные грузопассажирские модели. По замыслу партнёров, новая линейка такой техники укрепит их позиции на уже завоёванных рынках, а ещё поможет выйти на новые. Марка Piaggio известна в основном обширной гаммой скутеров, но у неё есть коммерческое крыло с не менее длинной линейкой компактных развозных вэнов (как этот Porter) в остеклённом и панельном исполнении и даже в виде миниатюрных самосвалов. У обеих фирм имеется опыт в указанной сфере, и каждой есть чем поделиться. Группа Foton известна своими бескапотными грузовиками, микроавтобусом View, компактвэном Gratour, пикапом Tunland и внедорожником Sauvana. У Piaggio — модели поменьше, но они по-своему интересны: это семейство Porter, насчитывающее множество вариантов. В движение эти аппараты приводит «четвёрка» 1.3 в нескольких версиях, потребляющая бензин, сжиженный нефтяной газ и даже метан. Более того, у Портеров от Piaggio есть чисто электрические модификации, выведенные на рынок задолго до современной волны интереса к подобным автомобилям.

На фото вице-президент Foton Motor Group и генеральный директор Foton International Чанг Руи и генеральный директор Piaggio Group Роберто Коланинно

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Foton и Piaggio объединились для создания новых лёгких коммерческих автомобилей