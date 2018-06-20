Audi и Hyundai объявили о технологическом партнёрстве

Немецкая Audi AG и концерн Hyundai Motor Group заключили многолетнее патентное соглашение о перекрёстном лицензировании, охватывающее широкий спектр компонентов и технологий автомобилей на топливных элементах. Об этом сообщает Automotive News Europe.

Соглашение, точный срок действия которого не разглашается, предусматривает, в частности, полный доступ Audi и других брендов Volkswagen Group к технологиям Hyundai, обкатанным на водородомобилях ix35 Fuel Cell и его преемнике Nexo.

Данное партнёрство, по мнению обеих сторон, позволит добиться значительного прогресса в расширении рынка техники, работающий на топливных элементах, и приведёт к технологическому прорыву в данной области. В рамках сотрудничества Audi, которая отвечает за разработку и развитие технологии топливных элементов в VW Group, получит полный доступ к цепочке поставщиков топливных элементов для водородомобилей Hyundai. Это приведёт к улучшению инфраструктуры и снижению издержек в производстве водородомобилей. По мнению руководства Hyundai, параллельно партнёрство подстегнёт спрос на такую технику и приведёт к возникновению конкуренции на рынке поставщиков оборудования, а также снижению стоимости машин на топливных элементах.

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Напомним, в прошлом году подразделение Mobis южнокорейского Hyundai запустило предприятие по производству основных компонентов для водородомобилей мощностью до 3 000 комплектов в год. Компания выпускает топливные отсеки, генераторы, силовые электронные компоненты и блоки подачи водородного топлива. В перспективе мощности Mobis будут увеличены до 10 тыс. модулей в год при наличии должного спроса на продукцию.

Техника на водородных топливных элементах является на сегодняшний день главной альтернативой электрическому транспорту. Она отличается высочайшей экологичностью — при движении транспортные средства, работающие на водороде, выделяют лишь тепло и воду. Главными сложностями в продвижении технологии являются высокая себестоимость электрохимических генераторов и крайне слабо развитая заправочная инфраструктура.

Данное обстоятельство не помешало Hyundai реализовать 200 водородных транспортных средств в прошлом году. Для выхода на прибыльность при производстве водородной техники требуется ежегодно реализовывать сотни тысяч водородомобилей. В настоящее время в данном направлении совместно работают General Motors Honda , а также BMW Toyota . Последняя успела продать с 2014 года 5 300 экземпляров модели Mirai.