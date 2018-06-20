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Lexus отпраздновал 10-летие «заряженных» автомобилей особым купе
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Lexus отпраздновал 10-летие «заряженных» автомобилей особым купе 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Lexus представила специальную модификацию купе RC F, построенную в честь десятилетнего юбилея с момента появления «заряженных» автомобилей с индексом «F». Об этом пишет журнал Evo.
[Самые дешевые и самые дорогие лошадиные силы] (https://motor.ru/selector/hpcost.htm)
Новинка окрашена в матовый серый цвет, впервые используемый на «Лексусах». Автомобиль получил выполненные из карбона крышу, капот и активный задний спойлер. Из глянцевого карбона также сделаны «юбки» и задний диффузор. Завершают образ машины черные 19-дюймовые диски и голубые суппорта тормозных механизмов с буквой «F».
Автомобиль также получил особую отделку интерьера, карбоновые вставки в салоне и металлическую табличку на подлокотнике водительской двери с названием модификации.
Техническая начинка «заряженного» купе осталась прежней. Lexus RC F 10th Anniversary оснащается пятилитровой атмосферной «восьмеркой» мощностью 477 лошадиных сил. В паре с восьмиступенчатым «автоматом» она разгоняет машину с нуля до ста километров в час за 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 270 километров в час.
В России обычный Lexus RC F стоит от 6 484 000 рублей.
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