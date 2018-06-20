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BMW запатентовал изображение 8 Series Gran Coupe
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BMW запатентовал изображение 8 Series Gran Coupe 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Баварский концерн BMW продолжает работать над новинками.
На днях он запатентовал фотографию нового авто — 8 Series Gran Coupe. По дизайну родстер напоминает все варианты купе от BMW, но отличает его довольно аскетичный вид.
Уже сообщается, что купе неожиданно будет иметь четыре двери. Также в планах компании выпустить машину с открытым верхом и, значит, с увеличенным ценником.
M8 Gran Coupe был анонсирован на Женевском автосалоне как концепт. Машина тогда не успела пройти сертификацию, но концерн всё же решил его продемонстрировать после кое-каких доработок.
В качестве силовой установки BMW имеет турбированный двигатель на 4,4 л и 526 «лошадей». В тандеме поработает 6-ступенчатая механическая коробка и робот с таким же числом передач.
В длину автомобиль примерно 4 800 мм и у авто новая колесная база.
Информации о презентации 8 Series Gran Coupe и Convertible ещё нет. Однако инсайдерские данные гласят, что приобрести новый BMW можно летом следующего года.
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