BMW запатентовал изображение 8 Series Gran Coupe

Баварский концерн BMW продолжает работать над новинками.

На днях он запатентовал фотографию нового авто — 8 Series Gran Coupe. По дизайну родстер напоминает все варианты купе от BMW, но отличает его довольно аскетичный вид.

Уже сообщается, что купе неожиданно будет иметь четыре двери. Также в планах компании выпустить машину с открытым верхом и, значит, с увеличенным ценником.

M8 Gran Coupe был анонсирован на Женевском автосалоне как концепт. Машина тогда не успела пройти сертификацию, но концерн всё же решил его продемонстрировать после кое-каких доработок.

В качестве силовой установки BMW имеет турбированный двигатель на 4,4 л и 526 «лошадей». В тандеме поработает 6-ступенчатая механическая коробка и робот с таким же числом передач.

В длину автомобиль примерно 4 800 мм и у авто новая колесная база.

Информации о презентации 8 Series Gran Coupe и Convertible ещё нет. Однако инсайдерские данные гласят, что приобрести новый BMW можно летом следующего года.