Bruiser Conversions 6×6 — новый шестиколесный Jeep Wrangler

Шестиколесные транспортные средства в последнее время приводят в восторг энтузиастов не только способностью передвигаться по любым дорогам, но и своей уникальностью.

Подобные автомобиле не очень подходят для повседневной жизни, поэтому и не являются выгодными для многих мировых производителей. Правда, данный факт не смог остановить молодую компанию Bruiser Conversions из Флориды от создания специальной версии внедорожника Jeep Wrangler JK.

Шестиколесный гигант моментально привлек внимание автолюбитилей своими необычными формами, а именно — удлиненным телом, массивными колесами, окутанными в шины Mickey Thompson, увеличенным дорожным просветом и специальной подвеской. Благодаря указанным модернизациям автомобиль способен завоевать даже самые круты склоны (по крайней мере марка ожидает такого результата). К ряду других отличительных моментов относится матовая зеленая отделка, покрывающая кузов, новые боковые зеркала и стальные бампера.

Таким образом Bruiser Conversions показывает, что может усовершенствовать любую из моделей Jeep, включая JL, JK и TJ Wrangler, а также установить необходимый двигатель в моторном отсеке.