«Серебряная жила»: новый голландский автомобиль с редким кузовом

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.

Разработка этого спорткара с редким кузовом баркетта началась в 2014 году — именно тогда были показаны первые компьютерные скетчи. За разработку шасси отвечал инженер Франк ван Руэндель, ранее занимавшийся проектированием яхт, а дизайн кузова разработали братья Марко и Андрис ван Овербики. Это не первая их работа — несколько лет назад они принимали участие в разработке другого голландского спорткара — HB Coupe.

Как заявлялось ранее, Silvermine SR11 будет выпускаться в двух модификациях: для дорог общего пользования и для трек-дней, то есть гоночной. Обе версии оснащаются шестицилиндровым трехлитровым оппозитником Subaru с разной степенью форсировки. «Гражданская» модификация будет 225-сильной, а гоночная получила дополнительные 100 л.с. Трансмиссия — пятиступенчатая механическая КПП и шестиступенчатая «секвенталка». Помимо двигателя, модификации отличаются настройкой подвески, сидениями, тормозами и шинами.

Машина построена по классическим канонам спорткаростроения: алюминиевая трубчатая рама с кузовом из углепластика, двигатель и коробка передач размещаются сзади. Топливная аппаратура сертифицирована FIA, выхлопная система имеет керамическое покрытие, из всего «инструментария» водителю доступна лишь цифровая «приборка», отображающая скорость и перегрузки, так же опционально можно заказать видеорекордер, записывающий гонку.

Характеристики спорткара пока неизвестны, разработчики лишь сообщают, что машина будет иметь небольшую массу и относительно невысокую цену — 250 000 евро. Что не так много, учитывая тот факт, что будет построено всего по 5 спорткаров каждой модификации.