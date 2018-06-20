Первые тесты рестайлингового Hyundai i20 1,0 T-GDi: посредственный салон и «низовой» двигатель

В феврале текущего года Hyundai представила на индийском автосалоне Auto Expo рестайлинговую версию хэтчбека i20 второго поколения. Зарубежные автомобильные издания получили возможность испытать новинку, ну а портал Карельские Вести, по уже сложившейся традиции, создал дайджест, основанный на впечатлениях зарубежных коллег от этого автомобиля.

Обозреватели британского издания Autocar отметили, что материалы в салоне рестайлингового хэтчбека остались практически на прежнем уровне, из-за чего конкуренцию с Volkswagen Polo в этом отношении i20 вряд ли выдержит, но новая семидюймовая мультимедийная система — это значительный шаг вперёд по сравнению с маленьким монохромным экраном и заводским моноподом под смартфон в дорестайлинговой версии.

Начиная с комплектации SE, i20 оснащается системами удержания полосы и предотвращения столкновений, и, по мнению наших коллег, эти системы работают не так назойливо и корректнее, чем у многих конкурентов.

Турбированный трёхцилиндровый мотор объёмом в 1 литр и семискоростной «автомат», в целом, неплохо справляются со своими обязанностями. Коробка передач не пинается, работает мягко, но если резко вдавить педаль газа в пол, то может возникнуть вибрация. Есть в коробке и режим Sport, но толку от него мало. Что же касается 118-сильного моторчика, то он хорошо тянет только в узком диапазоне, и на высоких оборотах мощность существенно падает.

На скорости i20 хорошо отрабатывает неровности дорожного покрытия и трещины, но на больших ямах машину всё-таки сильно трясёт и раскачивает. Рулевое управление теперь не такое лёгкое, как на дорестайлинговой версии, но ощущения, которые можно испытать за рулём Ford Fiesta Hyundai i20 не обеспечивает.

Обозреватели портала Topgear согласились с выводами своих коллег. Подвеска настроена в сторону комфортабельности, однако на скорости машина чувствует себя вполне уверенно. Рулевое управление стало увесистее, но обратную связь оно не обеспечивает, хотя машина, такое ощущение, что совершенно не против того, чтобы её активно забрасывали в повороты. Правда, ехать на ней лучше спокойно.

В целом обозреватели сошлись во мнении, что Hyundai остался верен себе и не стал вносить коррективы в характер i20. Это всё ещё практичная, комфортабельная машина с просторным салоном и неплохим багажником, которая отлично подойдёт для поездок из пункта A в пункт Б, но лидеры класса стоят ненамного дороже, и им есть чем похвастаться перед i20. Впрочем, вряд ли это помешает Hyundai продавать хэтчбеки как горячие пирожки.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что новый седан Hyundai назвали так же, как модель Nissan

По материалам: www.kolesa.ru