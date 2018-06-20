Ещё
В Калининграде начался выпуск грузовиков Hyundai HD65 по полному циклу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Калининграде начался выпуск грузовиков Hyundai HD65 по полному циклу 

ТАСС 27 минут назад
КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Автомобильный завод «Автотор» в Калининграде приступил к серийному производству коммерческих автомобилей Hyundai HD65 по полному циклу, сообщил в среду журналистам начальник управления по социальному развитию, связям с общественностью и СМИ компании «Автотор Холдинг Менеджмент» Сергей Луговой.
"Автотор" приступил к производству коммерческого автомобиля Hyundai HD 65 в режиме полного цикла: сварка — окраска — сборка. Это уже вторая модель в линейке Hyundai, выпускаемых по полной технологической цепочке, включая сварку и окраску кузова", — сказал он, отметив, что в ноябре 2017 года завод запустил производство по полному циклу коммерческих автомобилей HD78.
По словам Лугового, для реализации проекта на заводе был подготовлен новый цех сварки, модернизирована линия окраски и цех сборки. Дополнительно введена в действие новая окрасочная камера специально для окраски рам грузовых автомобилей и дождевальная камера для проверки герметичности кабин. Также для проверки тормозной системы установлен новый тормозной стенд.
По оценкам руководства «Автотора», «развитие проекта по расширению модельного ряда коммерческих автомобилей Hyundai, производимых на предприятии по полному циклу, отражает укрепление позиций бренда Hyundai на российском рынке». В январе 2017 года «Хендэ Мотор Компани» открыла в России новую дистрибьюторскую компанию «Хендэ Трак энд Бас Рус», приступившую к продвижению коммерческих автомобилей Hyundai, выпускаемых на калининградском «Автоторе».
Сотрудничество «Автотора» с южнокорейским производителем Hyundai началось с запуска в 2011 году производства грузовых автомобилей HD78. В 2012 году был освоен массовый выпуск грузовиков Hyundai. На сегодняшний день линейка коммерческих автомобилей включает хорошо зарекомендовавшие себя на российском рынке модели HD35, HD65, HD78, HD120, HD170 с широкой гаммой надстроек российского производства. В январе 2017 г. выпущена пилотная партия модели LCV-сегмента — цельнометаллического фургона H350, а в ноябре того же года «Автотор» приступил к производству HD78 по полному циклу.
На сегодняшний день предприятие выпускает всю линейку коммерческих автомобилей Hyundai, представленных на российском автомобильном рынке.
ТАСС: последние новости
"Дизельный скандал" вокруг автоконцерна Volkswagen. Досье "АвтоВАЗ" отзывает почти 40 тыс. Lada 4x4 из-за проблем с электрикой Пассажирские микроавтобусы Citroen и Peugeot будут выпускать в Калуге на заводе "ПСМА Рус"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением300
Три мифа о моторном масле
В России прекращены продажи двух моделей Peugeot
Британия полностью откажется от автомобилей с ДВС
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение