Skoda сворачивает продажи Yeti в России

Компания Skoda постепенно сворачивает продажи кроссовера Yeti на российском рынке. Наш рынок один из последних, где все еще можно купить этот семейный автомобиль. Продажи модели постепенно падают из месяца в месяц. Об этом пишут «Колеса.ру»

Майские продажи Skoda Yeti оказались совсем неубедительными — всего 252 экземпляра. При этом контрактная сборка модели на мощностях ГАЗа завершилась еще в феврале. По словам представителя российского офиса Skoda, на сегодняшний день на складах остается около сотни машин.

При этом решение по кроссоверу Karoq, который пришел на смену Yeti, пока не принято. Ясно только, что до конца 2018 года у российских дилеров его можно не ждать.